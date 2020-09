Encontrado corpo de homem que estava desaparecido na praia da Rocha

As autoridades marítimas resgataram o corpo do homem desaparecido desde o início da manhã na Praia da Rocha, em Portimão, que foi encontrado a cerca de um quilómetro do local do desaparecimento, disse à Lusa fonte da Marinha.

"O corpo encontrava-se dentro do perímetro definido para as buscas, tendo sido detetado por um tripulante de uma mota de água a cerca de um quilómetro a oeste do local onde tinha sido visto pela última vez", avançou à Lusa o capitão do Porto de Portimão (distrito de Faro), Rodrigo Gonzalez dos Paços.

Segundo o responsável da Marinha, o alerta para o desaparecimento do homem, de 72 anos, um emigrante português residente em França, foi dado pela família por volta das 09:00, tendo sido de imediato enviados vários meios de salvamento para o local.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nas operações de busca estiveram envolvidos vários elementos da Polícia Marítima, da Estação de Salva-Vidas de Ferragudo, dos bombeiros de Portimão, do Instituto Nacional de Emergência Médica e do projeto "SeaWatch".

Notícia atualizada às 13.00