Associação das Vítimas de Pedrógão Grande com nova direção

A presidente da Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande não vai recandidatar-se a um novo mandato. Às eleições - que se realizam a 14 de dezembro próximo - deverá apresentar-se uma única lista (entregue esta segunda-feira ao presidente da Assembleia Geral), encabeçada por Dina Duarte, uma das habitantes do Nodeirinho que mais se destacou no apoio às vítimas do fogo.

De resto, Dina era vice-presidente da atual direção, mas deixou a associação há mais de um ano, em divergências que nunca quis especificar. Agora regressa acompanhada de alguns familiares de vítimas e feridos do incêndio, como é o caso de Rui Rosinha, o bombeiro de Castanheira de Pêra que esteve meses hospitalizado (vice-presidente), Filipa Rodrigues (tesoureira) e José Carlos Santos (vogal), também eles feridos com gravidade.

A lista à direção integra ainda Ana Luísa Bernardo, Miguel Ângelo Esteves, Marina Rodrigues, Patrícia David e Belmira Rodrigues, todos familiares de feridos ou vítimas. A última era irmã de Gonçalo "Assa", o bombeiro que acabou por morrer na sequência dos ferimentos causados pelo acidente da viatura onde seguia com outros companheiros dos BV de Castanheira de Pêra, entre os quais Rui Rosinha.

Dina Duarte encabeça a lista única que vai a votos © Rui Oliveira / Global Imagens

A lista tem por lema "Renascer por todos" e surge "da vontade de alguns associados em ter uma abordagem de maior proximidade com todas as vítimas", afirma Dina Duarte. "O objetivo é que a vida no nosso território seja vivida em segurança", acrescenta, ela que viveu de perto p drama do fogo que em 17 de junho de 2017 matou 66 pessoas. Entre elas estava o filho de Nádia Piazza, um menino de apenas cinco anos. Apoiada na altura por Dina Duarte, a jurista acabou por fundar a associação e colocar o tema na agenda mediática.

"Nenhum de nós da atual direção vai recandidatar-se. É pedir-nos muito. Foram dois anos de muito trabalho, exaustivo e que nos consumiu muito. Agora é tempo de dar espaço a outras sensibilidades e novo fôlego", disse ao DN Nádia Piazza.