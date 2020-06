As melhores leituras do dia

Dexametasona, a boa notícia do dia contra o covid

Um grupo de investigadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, acredita que a dexametasona é o primeiro fármaco com resultados positivos no tratamento de doentes graves com covid-19 e o ministério da Saúde britânico quer disseminar a sua utilização. No entanto, estes dados ainda não foram avaliados de forma independente. Ao DN, a Autoridade do Medicamento em Portugal lembra que se trata de "resultados preliminares" e promete acompanhar a situação.

Em Pequim, a culpa é do salmão?

Aorigem do novo surto de casos de coronavírus em Pequim está a ser atribuída ao salmão importado, o que tem provocado um boicote nacional ao peixe. O salmão foi retirado das prateleiras dos grandes supermercados e excluído das plataformas de entrega em toda a China, enquanto os principais especialistas alertam as pessoas para não consumir o peixe nem marisco importado.



"Fizeram história". O adeus aos helicópteros Alouette

O Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, deslocou-se à Base Aérea 11, em Beja, onde efetuou um voo a bordo do helicóptero Alouette III, para assinalar o final de serviço desta aeronave, que fez voo de estreia na guerra colonial, a 18 de junho de 1963, em Luanda.

Sem restrições. Web Summit vai mesmo realizar-se ao vivo em Lisboa

A edição de 2020 da Web Summit em Lisboa vai mesmo realizar-se, sem restrições. A garantia foi dada pelo CEO, Paddy Cosgrav, numa publicação esta terça-feira à tarde na rede social Twitter: "O Web Summit avança este ano em Lisboa".

Um novo mosquito no horizonte

O mosquito invasor Aedes japonicus está desde 2018 hospedado em duas regiões do norte de Espanha, Astúrias e Cantábria, e já terá chegado à Galiza, a norte de Portugal

