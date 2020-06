As melhores leituras do dia

Covid-19: o que é mais seguro, viajar de carro ou de avião?

As fronteiras na Europa estão prestes a abrir e apesar de a pandemia de covid-19 estar longe de ser resolvida, as férias, o calor e o cansaço do confinamento fazem-nos pensar qual a forma mais segura de viajar.



Crianças com mais de dez anos têm de usar máscara nos ATL

As crianças com mais de 10 anos devem usar máscara nos Centros de Atividades de Tempos Livres (ATL), segundo uma orientação da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgada este domingo no âmbito da covid-19.

´Porta giratória" do governo para as empresas marcam escolhas de Cravinho

A indigitação e nomeação de novos dirigentes para várias empresas de defesa participadas pelo Estado está a provocar inquietação no setor. Militares foram todos afastados

Futuros médicos. Prestes a "meter as mãos na massa", a covid-19 mandou-os para casa

Mais uns meses e Mar e Catarina estariam a enfrentar a covid-19 dentro de um hospital. São finalistas de Medicina, apesar do cancelamento de parte dos seus estágios finais. A prática do curso foi substituída por conversas através de um ecrã. Já José, a fazer o internato geral, teve de arregaçar as mangas no terreno.

Mora em Espanha, trabalha em Portugal e foi multada por atravessar a fronteira para trabalhar

Cecilia Puga mora em Arbo e tem um salão de cabeleireiro em Melgaço. Desde 4 de maio, quando pôde reabri-lo, que atravessa a fronteira todos os dias para trabalhar. Até que uma agente do SEF a parou e chamou a GNR, que lhe passou uma multa.

