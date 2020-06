As melhores leituras do dia

O que a ciência ainda está a descobrir sobre a covid-19

O novo coronavírus foi identificado em dezembro e são já muitos os estudos sobre ele. Por vezes até contraditórios. E que acabam por ser notícia sem ainda terem passado pelo escrutínio de outros cientistas (e a ser depois postos em causa).

Casamentos e batizados? Só com 20 pessoas

"Houve um amigo que me perguntou: achas que faça o casamento agora? Era um casamento enorme, por isso disse `se fosse a ti casava-me daqui a uns tempos` porque se for agora não vai poder ser uma festa dessa natureza". A história foi contada esta sexta-feira pela diretora-geral da Saúde. Graça Freitas alertou para o facto de as celebrações em tempo de pandemia continuarem sujeitas a regras.

"É ignorância. Não sabem quem foi o Padre António Vieira"

Alice Vieira foi uma das pessoas que reagiu com indignação ao ato de vandalismo praticado contra a estátua do Padre António Vieira, em Lisboa. A obra surgiu pintada a vermelho com a palavra "descoloniza", na quinta-feira à tarde, e a escritora só encontra uma explicação para o que aconteceu.

João Leão: mais um ministro para Goa se orgulhar

Em Goa, ainda há quem tenha tido como professor o avô de João Leão, na capital da antiga colónia portuguesa, ou tenha estudado com o pai, e garanta que a notícia da nomeação do próximo ministro das Finanças português encheu a comunidade de satisfação. É já o terceiro ministro com raízes goesas no Governo de António Costa (contando com o próprio PM)



Mesmo sem arraias, celebremos o Santo António

Virar o santo ao contrário, tirar-lhe o Menino dos braços e outros "truques" para encontrar o amor. Vale (quase) tudo para conseguir uma bênção do casamenteiro.

