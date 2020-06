As melhores leituras do dia

A saída (anunciada) de Centeno

Já se sabia que ia acontecer, faltava saber quando. A recente polémica do dossier Novo Banco, em que Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa se uniram para deixar Mário Centeno no papel de "mau da fita, e a chamada de António Costa e Silva para liderar o relançamento da economia portuguesa pós-covid, terão acelerado o desfecho. E o timing deu-se agora: no dia em que o Conselho de Ministros aprovou o Orçamento de Estado suplementarm Mário CEnteno saiu do Governo. Seugue-se João Leão. Costa e Centeno prometem um abraço para depois do covid.

"O pior momento para sair". A opinião de Paulo Tavares

Ainda a propósito da saída de Centeno, o jornalista Paulo Tavares escreve um artigo de opinião no qual questiona precisamente o timing da saída do agora antigo ministro das Finanças. "Não sei se será cedo ou tarde, fácil ou difícil virmos a conhecer as reais razões para a decisão de Mário Centeno. O certo é que escolheu o pior momento para sair do governo. Mesmo vendo a decisão de um ponto de vista puramente pessoal, o momento é tudo menos óbvio."

Os mal entendidos da OMS

Sabe-se que a informação sobre o novo coronavírus e os seus efeitos ainda é muito volátil e que novos dados vão surgindo diariamente, à medida que vão sendo divulgados os resultados dos inúmeros estudos a que os investigadores de todo o mundo se dedicaram desde o início desta pandemia. O que talvez não se esperasse era ver a Organização Mundial de Saúde a corrigir-se a si própria, contribuindo para o ruído em volta da covid-19. Desta vez, a entidade liderada por Tedros Adhanom Ghebreyesus veio retratar-se em relação à capacidade de infeção por parte dos doentes assintomáticos.

Um país a antidepressivos

Portugal é o quinto país da OCDE que mais consome ansiolíticos e antidepressivos, atingindo já uma taxa que duplica a de países como Holanda, Itália e Eslováquia. Não se sabe se a pandemia veio agravar esta situação, mas nos primeiros três meses do ano foram vendidas mais 400 mil embalagens do que no mesmo período em 2019.

Sete restaurantes de praia a não perder

Está aí o verão e ainda não acreditamos. As ondas, o mar e os imensos areais estão no sítio de sempre mas a relação com eles permanece incerta, são inúmeras as restrições que suprimiram a liberdade de se dar um mergulho sem mais razões. Mas nem tudo está perdido, apenas o modo de usar é diferente. E o nosso crítico de gastronomia Fernando Melo deixa aqui uma sugestão de sete restaurantes de praia a não perder este verão, de Gaia a Vila Real de Santo António.

