"Aprender e Ensinar em Tempos de Emergência". Instituto Camões abre o debate

O Instituto Camões promove o 5.º Encontro da Rede de Ensino Português no Estrangeiro (EPE), que decorrerá nos próximos dias 22 e 23 de julho, na Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), em Lisboa. O tema recai sobre as fragilidades e potencialidades do ensino em plena pandemia: "Aprender e Ensinar em Tempos de Emergência". O encontro será transmitido via plataforma Microsoft Teams.

"O estado de emergência, causado pela pandemia do novo coronavírus, marcou o ano letivo 2019/2020, impondo à rede EPE mudanças nas formas de ensinar e aprender, caracterizadas principalmente por uma migração para o ensino digital e à distância, cuja integração progressiva e sustentada se perspetiva a médio e longo prazo", escreve o Instituto, em comunicado enviado às redações.

Está lançado o mote para o debate que "pretende refletir sobre a mobilização da rede EPE neste período particular, destacando e partilhando as melhores soluções encontradas em cada contexto, e projetar os cenários para o próximo ano letivo, otimizando as redes cooperativas instituídas entre as coordenações de ensino dos vários países e entre os docentes dos vários níveis de ensino.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O encontro contará com a presença de membros do Governo. Logo na sessão de abertura, no dia 22, às 9:30, estarão presentes o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, bem como o Secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa. Em ambos os dias, irão ainda intervir o Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, a Secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, e a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro.

O primeiro painel, no dia 22, conta com o Presidente do Camões I.P., Luís Faro Ramos, e do Administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, Guilherme d"Oliveira Martins.