Agrupamento de Escolas de Oleiros adia início das aulas devido ao incêndio

O Agrupamento de Escolas Padre António de Andrade, em Oleiros, decidiu adiar o início das aulas devido ao incêndio que afeta o concelho, anunciou o município.

O Agrupamento de Escolas comunicou na terça-feira o adiamento "das atividades letivas devido ao incêndio de grandes proporções que assola o concelho e a todos os constrangimentos a ele associados", revelou a Câmara Municipal de Oleiros, em comunicado, referindo que o início do novo ano letivo deverá começar na segunda-feira.

Para além do início das aulas, foram também adiadas todas as atividades extracurriculares, da responsabilidade do município, acrescentou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"A decisão é extensível a todos os anos letivos e ao ensino pré-escolar", frisou a autarquia.

O incêndio começou no domingo em Proença-a-Nova e estendeu-se aos concelhos vizinhos de Castelo Branco e Oleiros.

Na terça-feira, a Proteção Civil afirmou que o incêndio está com cerca de 90% do perímetro dominado, que conta com mais de 60 quilómetros de extensão.

A Câmara de Oleiros estima uma área ardida de cerca de 20 mil hectares no seu concelho.