Agente da PSP salva a vida a criança de três anos em paragem respiratória

Aconteceu no domingo, pelas 19.40 na Ponte 25 de Abril. Um agente da PSP foi abordado por uma família desesperada. Uma criança de três anos estava em paragem respiratória. O polícia iniciou de imediato manobras de reanimação e foi bem-sucedido. Pouco depois a criança voltava a respirar.

O ato foi esta terça-feira divulgado pelo Comando Metropolitano de Lisboa. Numa nota publicada no Facebook, a PSP "informa que, no dia 30 de agosto, pelas 19h40, um agente da 4.ª Divisão Policial, no âmbito da operação "Verão Seguro", na ponte 25 de abril, foi interpelado por uma família em apuros que solicitou auxílio por estarem perante uma criança de 3 anos de idade em paragem respiratória".

O agente teve de decidir e executar em pouco tempo. "Após verificar que a criança estava inconsciente e sem respirar, o agente da PSP efetuou a manobra de Heimlich, conseguindo reverter a situação, tendo a criança recuperado os sentidos", adianta a nota publicada pela PSP.

Foi assim um final feliz, em que a família nunca esquecerá a ação do agente. Para tal foi necessário que tivesse conhecimentos. A PSP revela que "a formação de Suporte Básico de Vida faz parte do plano anual de formações administradas ao efetivo da PSP". E como se vê salva vidas.