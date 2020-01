Acidente na Ponte 25 Abril faz feridos. Fila até ao nó do Fogueteiro

Um acidente no final do tabuleiro da Ponte 25 de Abril, "no sentido sul-norte, na via esquerda e central", fez esta quarta-feira feridos ligeiros e provocou "trânsito acumulado em todos os acessos" à ponte, embora o acidente já tenha sido "resolvido", contou fonte da sala de controlo da ponte 25 de Abril ao DN.

"No acesso pela A2, a fila já ultrapassa a área de serviço do Seixal e está praticamente a chegar ao nó do Fogueteiro", disse ao DN fonte da Brisa. "O IC20 também está bastante complicado. A fila está praticamente a chegar ao nó do hospital", acrescentou.

Também se sentem muitas dificuldades no acesso a partir da rotunda Centro-Sul, em Almada.

em atualização