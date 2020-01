Évora. Mulher de 39 anos morre e filho fica ferido em colisão

Uma mulher de 39 anos morreu e o filho de 10 sofreu ferimentos graves na sequência da colisão entre um camião e um automóvel, ocorrida esta terça-feira no Itinerário Principal (IP) 2, no concelho de Évora, indicaram os bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora adiantou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 08:03, ocorreu no IP2, junto ao cruzamento São Manços, entre Évora e Portel.

A mesma fonte indicou que o óbito da mulher foi declarado no local e que a criança foi transportada para as urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

Contactada pela Lusa, fonte do comando dos Bombeiros de Évora precisou que as duas vítimas são mãe e filho e que seguiam no automóvel.

Segundo a GNR, por volta das 10:30, o IP2 continuava cortado ao trânsito nos dois sentidos no local do acidente.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Évora, GNR e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de 16 operacionais, apoiados por oito veículo, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER).

