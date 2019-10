Acidente de viação provoca três mortos nos Açores

Uma viatura ligeira despistou-se, este domingo à tarde, na Ribeira Grande, nos Açores. No carro seguiam três pessoas, que tiveram morte quase imediata, confirma ao DN o comande dos Bombeiros de Voluntários da Ribeira Grande, José Nuno Moniz.

As vítimas são duas mulheres e um homem com idades entre os 45 e os 50 anos. Seguiam na via rápida no sentido da Ribeira Grande, tendo-se despistado junto ao Centro de Inspeção Periódica Obrigatória de Veículos. Terão batido num pilar e mergulhado no reservatório de águas fluviais.

"Foi uma queda numa via secundária, que acabou numa via de retenção de águas fluviais", explica o comande José Nuno Moniz.

Os bombeiros receberam o alerta às 16:39 e tiveram de pedir ajuda a uma equipa de mergulhadores, que com o auxilio de bombas, retiraram a água do reservatório onde o carro caiu. Foi ainda necessário o auxílio de uma grua para resgatar a viatura, onde as vítimas ficarão presas.

No local estiveram 17 bombeiros, polícia e uma ambulância de suporte imediato de vida.