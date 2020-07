Alfa pendular descarrila após embate em máquina. Há vários feridos

Um Alfa pendular descarrilou esta sexta-feira na Linha do Norte, perto de Coimbra, quando seguia viagem no sentido sul-norte.

De acordo com testemunha no interior do comboio, por volta das 15.30 terá havido um choque com uma máquina de manutenção da linha que estava a trabalhar no local.

Segundo a mesma fonte, estava um homem a operar a máquina, no interior.

A testemunha relata ainda momentos de pânico no interior da composição, no momento do embate, com os passageiros a gritarem: "Todos para o chão"

Pelo menos duas carruagens - as primeiras - saltaram dos carris.

Há registo de vários feridos.

O alerta foi dado às 15.35 e os bombeiros de Soure já estão no local. Foram mobilizados 154 operacionais, apoiados por 55 viaturas.

Neste momento estão a ser retiradas pessoas da composição, com ajuda dos bombeiros.

Noticia em atualização permanente