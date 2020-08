Condutor morre albaroado por um comboio em Leiria

Um homem morreu este sábado a tarde na sequência de um acidente entre um comboio de passageiros e um veículo pesado de mercadorias. A vitima mortal era o condutor da carrinha.

O acidente ocorreu na passagem da linha em Marrazes, distrito de Leiria. De acordo com o site da Proteção Civil, encontram-se 12 operacionais e cinco veículos destacados no local do acidente.

Os 11 passageiros que seguiam no comboio saíram ilesos do acidente.

(em atualização)