A matança da marca Portugal

#Educação para a matança!. Não queremos isto no mundo! O massacre da Torre Bela mostra-nos um tipo de gente em regressão, onde as crianças são vendadas e com o sangue dos animais mortos, "baptizadas". Matar, sem um propósito maior, nunca dará vida! Não podemos deixar que este sangue nos manche o futuro. Temos de cuidar para que as próximas gerações não cresçam vendadas de um mundo que se quer mentalmente equilibrado e fisicamente sustentável!