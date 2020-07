400 bombeiros combatem fogo de "bastante intensidade" em Abrantes

"O incêndio está a desenrolar-se em três frentes, arde com bastante intensidade, e a cabeça do fogo segue em direção a São Domingos sem, para já, qualquer perspetiva que coloque habitações em perigo", disse à fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém à agência Lusa.

Segundo disse a mesma fonte, cerca das 18:00, as chamas "lavram em meio florestal e em vales encaixados, com difícil acesso a meios terrestres de combate", contando os 394 operacionais no terreno com o apoio de 112 viaturas e 10 meios aéreos.

"Em trânsito estão, ainda, dois grupos de combate do distrito de Lisboa", acrescentou, tendo sublinhado a "importância dos meios aéreos no contexto deste teatro de operações", sendo o objetivo tentar debelar as chamas "antes do cair da noite", altura em que os meios aéreos recolhem.

Segundo a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio começou às 14:19 na freguesia de Fontes, em povoamento florestal, e às 18:15 estava a ser combatido por 394 bombeiros, apoiados 112 viaturas e 10 meios aéreos.