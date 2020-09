10% das vacinas contra a gripe destinadas aos idosos administradas em 2000 farmácias

Dez por cento das vacinas contra a gripe destinadas aos idosos vão poder ser administradas em duas mil farmácias do país em complementaridade ao Serviço Nacional de Saúde, anunciou nesta segunda-feira o secretário de Estado adjunto e da Saúde.

"Além da vacinação nos centros de saúde neste ano, cerca de 10% das vacinas reservadas à população com mais de 65 anos poderão ser administradas em duas mil farmácias de todo o país graças também a um esforço e empenho" da Associação Nacional de Farmácias e da Associação de Farmácias de Portugal, "em regime de complementaridade ao Serviço Nacional de Saúde", avançou António Lacerda Sales na conferência de imprensa sobre a covid-19.

No dia em que começa a primeira fase de vacinação contra a gripe, pela primeira vez em setembro para minimizar a circulação simultânea do vírus da gripe sazonal e do SARS-CoV-2, o governante destacou uma campanha que une as ordens dos enfermeiros (OE), dos farmacêuticos (OF) e dos médicos (OM) ao Ministério da Saúde em "prol do sucesso desta campanha vacinal".

A campanha, com o mote "Vacine-se por si, vacine-se por todos" visa chegar nesta fase, de "forma muito particular aos profissionais de saúde, cuja necessidade de proteção é neste ano ainda mais necessária, mas também aos idosos, às grávidas aos doentes crónicos e a todos os que devem ser protegidos na primeira e na segunda fases da vacinação", que começa a 19 de outubro.

"A pandemia tem-nos ensinado muito sobre união. Tem sido através do esforço de todos que temos conseguido ultrapassar muitos dos desafios que nos têm sido colocados. Também em matéria de vacinação contra a gripe estamos outra vez todos juntos em prol do sucesso desta campanha vacinal que será o sucesso do país", salientou António Lacerda Sales.

Assim, as três ordens profissionais uniram-se ao Ministério da Saúde, através da Direção-Geral da Saúde, no desenvolvimento e suporte financeiro desta "campanha de comunicação que visa que ninguém dos grupos de risco identificados fique por vacinar este ano", disse agradecendo aos bastonários da OE, Ana Rita Cavado, da OF, Ana Paula Martins, e da OM, Miguel Guimarães, pelo seu "contributo na defesa da saúde dos portugueses".

As 335 mil doses de vacinas desta primeira fase da campanha de vacinação destinam-se aos profissionais de saúde que prestam serviços ao público, grávidas e idosos residentes em lares.

Segundo António Lacerda Sales, os dois milhões de vacinas chegarão em tranches. "As pessoas não serão vacinadas todas de uma vez, é um processo organizativo dos cuidados de saúde primários que decorrerá com serenidade até ao final do ano."

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 33,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1957 pessoas dos 74 029 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.