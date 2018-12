Previsões para 2018 (depois logo se vê)

Todos os anos por esta altura os jornais pedem a dirigentes político-económicos e outros comentadores que digam o que esperam para o ano que aí vem. É um exercício heroico. Antecipar a evolução das sociedades humanas é, em certa medida, mais difícil do que prever o tempo.

Tal como a meteorologia, a dinâmica social é feita de choques imprevisíveis que alteram o rumo dos acontecimentos - guerras, catástrofes naturais, ataques terroristas, mortes inesperadas, surgimento de heróis acidentais, revelação escandalosas, etc. Como em qualquer sistema complexo, uma multiplicidade de agentes estabelece um número astronómico de interações, em sequências que simplesmente não é possível antecipar, tornando algo inglória a tentativa de ditar o futuro.

Há no caso das sociedades humanas um fator que simultaneamente dificulta e simplifica o esforço de previsão. Ao contrário do vento, da chuva ou dos raios solares, cada ser humano processa a informação que lhe chega e a ela reage de modos muito diversos. No ato de deliberação sobre agir ou não agir e como, os seres humanos constroem a sua própria história. A vários níveis, as pessoas são menos previsíveis do que os átomos, as moléculas e a energia em interação.

Por outro lado, precisamente porque estamos treinados para agir ou não agir em função da informação que nos chega, prezamos a estabilidade. Por muito que alguns admirem a transformação permanente, todos nos sentimos bloqueados na ausência de referências estáveis para orientar a nossa ação. Isto, por si só, torna as ações individuais mais previsíveis.

Ainda mais importante do que as ações individuais, a busca de previsibilidade leva os seres humanos a construir (ou a aceitar) sistemas estáveis de relações sociais - como os contratos verbais e não-verbais, as regras e as leis, as instituições formais, ou simplesmente os comportamentos rotineiros que definem em cada sociedade o que é e não é correto fazer e dizer. Por vezes, as regras que as sociedades humanas estabelecem para si próprias são de tal modo rígidas que as mudanças só acontecem sob a forma de cataclismos ou revoluções. Mas tais eventos são tão drásticos que é muito difícil antecipar se e quando poderão acontecer.

Tudo isto faz com que seja tanto ou mais interessante contrastar o presente com as previsões que dele se fizeram, quanto tentar prever o que aí vem.

A vários níveis terminamos 2018 com as mesmas expectativas com que iniciámos o ano. As nuvens de incerteza que rodeiam a administração Trump, seja a nível interno nos EUA ou nas relações com o resto do mundo, podem ou não vir a transformar-se em tempestade. O imbróglio do Brexit pode ou não vir perturbar as economias europeia e mundial. A eterna instabilidade no Médio Oriente pode ou não vir a originar uma crise petrolífera e o acentuar do estado de guerra que há muito caracteriza aquela parte do mundo. O que surpreende no mundo de hoje é que a mera expectativa de sobressalto já não chega para causar mossa. Os mercados antecipam o risco, os preços dos ativos ajustam-se e os negócios prosseguem, até que algo de muito grave aconteça.

No meio de tanta instabilidade, a União Europeia surpreendeu uma vez mais pelo seu imobilismo, para o bem e para o mal. Há um ano anunciavam-se "avanços" na integração europeia em resultado da incerteza mundial, o potencial de uma nova era protagonizada por Macron, riscos do populismo em Itália, eventuais alterações na política monetária do BCE. Um ano depois quase nada se alterou. Perante isto, uns dizem que a UE não sai da cepa torta, continuando a caminhar para o colapso inevitável; outros elogiam a sua resiliência face a um mundo instável. De uma forma ou de outra, a UE que temos foi concebida para isto mesmo: para que nada nem ninguém a possa mudar. Será mais fácil transformar um Hollande, um Tsipras, um Macron ou um Salvini do que alterar o Tratado da UE. Quem não está preparado para apostar em cataclismos ou revoluções no curto prazo, melhor faria em assumir que nada de substancialmente novo virá de Bruxelas.

Quanto a Portugal, esperavam-se poucas mudanças para 2018. A surpresa é mesmo o pouco que mudou. Ao nível económico, o desemprego continuou a cair e a economia a crescer, ainda que com alguma desaceleração - como quase todos previam. Em parte por isso mesmo, o quadro político manteve-se praticamente inalterado, com as sondagens de fim de ano a mostrarem uma distribuição de intenções de voto muito semelhante às do início de 2018 (apenas com uma pequena descida do PSD nas sondagens, compensada por uma ligeira subida do CDS).

A estabilidade do quadro político é surpreendente para quem acompanha o dia-a-dia do país através dos jornais e televisões. A julgar pelos media, não faltaram em 2018 escândalos, polémicas e tensões na política portuguesa: Tancos, touradas, Robles, passwords falsas, reembolsos indevidos, coletes amarelos, entre outros. Poucos previam estes acontecimentos no final de 2017. Pouco parece importar.

O que 2018 parece querer ensinar-nos é isto: enquanto o mundo lá fora não nos pregar partidas, o país não está para grandes mudanças. Depois logo se vê.