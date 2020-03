Portugueses declaram estado de resistência

Esta manhã, o Público anunciou que a Associação Nacional de Sargentos (ANS) é a primeira entidade não política a pronunciar-se pela necessidade de passarmos a estado de emergência. Diz ainda o jornal que a ANS alertou para a diferença entre estado de emergência e estado de sítio: "Não podem ser confundidos". Pois não, em estado de sítio os sargentos não poderiam pronunciar-se publicamente sobre estas matérias.

Esta notícia é boa para sabermos do que estamos a falar quando se decide o nível do que nos é cortado em liberdades. Isto é, o que nos acontece quando se decidem momentos de exceção para os nossos direitos, com o estado de calamidade, o de emergência ou o de sítio.

A reunião do Conselho de Estado começou hoje às 10:15 da manhã e esta crónica foi escrita antes de ela terminar (mas isso não é relevante para este texto). Em ambas, reunião e crónica, se fala de questão constitucional, geralmente matéria de discussão do tipo "por um lado, isto, por outro, aquilo...", onde se cita Miranda e Canotilho e conclui-se definitivamente (geralmente com a ideia preconcebida com que se começou a discutir). Normal, as Constituições em parte são escritas com ideias gerais, feitas para os gregos e troianos (a variedade com que todos os povos são feitos) aplicarem à realidade do momento.

Hoje, trata-se de saber: saltamos ou não para o estado de emergência? O primeiro-ministro, que é aquele que continuará a mandar amanhã, já disse que, seja emergência ou não, fará aplicar o que Presidente vai declarar hoje como necessário ser cortado nos nossos direitos e liberdades. António Costa julga o estado de emergência ainda desnecessário, Marcelo Rebelo de Sousa acha o contrário. Todavia, como ficou dito, a opinião divergente não levará a choque. Discutido pelo Conselho de Estado e declarado pelo Presidente, haverá estado de emergência; e, evidentemente, não declarado, não haverá estado de emergência.

Justificando com os portugueses terem até agora acatado bem as medidas que têm sido impostas, o Governo e a esquerda que o apoia preferem não ter de invocar o argumento de autoridade do estado de emergência. Não é preciso falar alto quando se é ouvido... Marcelo e toda a direita, por uma vez unidos, preferem o contrário.

Costa tem como justificação política uma certa profilaxia da democracia: os estados de exceção são um comer que aumenta o apetite... Por seu lado, Marcelo precisa de fazer prova de vida depois do seu excesso de abraços públicos já com a pandemia declarada, seguido de uma recolha a casa ainda não bem explicada. E a direita, além de não querer perder a oportunidade, há muito rara, de se mostrar unida, deixa-se levar pela sua tendência natural para a política musculada (aliás, neste dias, palavra por ela muito invocada).

Claro que tudo isto é política menor perante a questão essencial e grave: combater o coronavírus. Ele é o inimigo de todos. Tão global, muda tanta coisa, que nos leva também a uma situação irónica. A direita sabe que o estado de emergência será gerido pela esquerda, porque é esta que governa. E, apesar disso, a direita insiste no estado de emergência. Quem vai ser governado quer medidas duras, e aquele que governa não as quer.

Parece a anedota famosa: "Diz o masoquista [direita]: bate-me. Responde o sádico [esquerda]: não." Mas o que parece na comparação anedótica, esconde outra realidade e mais importante. Deu positivo o teste à democracia portuguesa: os políticos da Oposição não temem o partido do Governo. Depois da lição de cidadania que têm dado os portugueses é mais uma prova de que estamos a resistir.