Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Opinião

A limpeza do Montijo começa pela memória

Publicado a

Os cartazes estão espalhados por toda a parte, em todas as freguesias do concelho. Mostram o rosto do candidato autárquico, Nuno Valente, e o do líder do Chega, André Ventura, e em letras garrafais lê-se: “Vamos limpar o Montijo”. Ninguém imagina que algum dos dois vá realmente para a rua limpar alguma coisa, de vassoura na mão e fato de trabalhador de higiene urbana vestido. Por outro lado, tendo em conta o recorrente discurso antiimigração do Chega e o crescimento inequívoco do número de migrantes no concelho – tanto nas zonas mais urbanas, traduzida, por exemplo, na abertura de dezenas de pequenos negócios na cidade, como em áreas mais rurais, como é o caso de Pegões onde a mão de obra para a agricultura é sobretudo estrangeira, oriunda do subcontinente indiano –, é relativamente fácil associar e identificar quem são os destinatários desta ‘limpeza’ (palavra, aliás, usada em mais campanhas eleitorais das autárquicas, como é o caso da Amadora).

Segundo os Censos de 2021, a população migrante residente no Montijo correspondia a 10,8% do total, sendo que hoje a percentagem já será muito maior. Nesse intervalo de tempo, o Chega cresceu, e muito, nas votações do município para as legislativas. Se em 2024 foi a segunda força mais votada (24,80%, perdendo apenas para o PS - 26,95%), em maio de 2025 o partido de André Ventura saltou para a frente com 31,41% dos votos, superando a AD (23,72%) e o PS (20,69%). Nas autárquicas de outubro, Nuno Valente é, por isso, um sério candidato a liderar uma câmara que está nas mãos do PS desde 1997. Para mais tendo em conta que o eleitorado do PS está dividido – além do candidato oficial do partido, Ricardo Bernardes, surgiu a candidatura independente de Fernando Caria, que até aqui liderava a Junta de Freguesia eleito pelos socialistas – e que o PSD teve de trocar de candidato a meio do caminho, após um desentendimento entre o líder local João Afonso e o presidente social-democrata, Luís Montenegro, quando o vereador do PSD se referiu à ministra da Saúde, Ana Paula Martins, como um “cadáver político” (em 2021, o PSD, com João Afonso, ficou a apenas 350 votos de ganhar a autarquia).

Aparentemente, é esta aversão do Chega por quem vem de fora que lhe dá força no Montijo, o que não deixa de ser caricato. Isto porque as grandes transformações sociais do concelho, que o desenvolveram, aconteceram precisamente graças a movimentos migratórios. Primeiro nas décadas de 60 e 70 do século passado, quando as então pujantes indústrias corticeira e de abate e transformação de carne de porco atraíram trabalhadores vindo de todos os cantos de Portugal e, mais tarde, a partir de 1998, quando a inauguração da ponte Vasco da Gama (e consequente aproximação a Lisboa) chamou milhares de novos moradores, portugueses e estrangeiros, que encontraram nesta localidade da Margem Sul do Tejo habitações mais baratas e espaçosas, às portas da capital. A memória curta tem destas coisas: abre a porta a argumentos que contradizem a verdadeira história local. E há sempre que veja nisso uma oportunidade para fazer valer os seus interesses.

Editor Executivo do Diário de Notícias

Imigração
Chega
Opinião
Pedro Sequeira
Ponto de partida
Montijo
Diário de Notícias
www.dn.pt