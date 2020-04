"Vou me sentir violentado", diz Bolsonaro se tiver de mostrar teste ao covid-19

Jair Bolsonaro diz que se vai sentir "violentado" caso seja obrigado a mostrar os testes que efetuou ao novo coronavírus.

Neste momento, o caso segue na justiça depois de o jornal ​​​​​​​O Estado de S. Pauloter obtido uma decisão judicial a garantir essa revelação, a Advocacia Geral da União (AGU), órgão que defende judicialmente o governo, pediu recurso.

"Você sabe que tem uma lei que garante a intimidade. Você sabe que se nós dois estivermos com uma doença grave, nós não somos obrigados a divulgar o laudo. E a lei vale pra todo mundo. A AGU deve ter recorrido e se nós perdermos o recurso, aí vai ser apresentado, e vou me sentir violentado", afirmou à imprensa nesta quinta-feira antes de embarcar para Porto Alegre, no sul do país.

Já na terça-feira se havia pronunciado: "Da minha parte, não tem problema mostrar, mas eu quero mostrar que tenho o direito de não mostrar. Para quê isso? Daqui a pouco, quer saber se eu sou virgem ou não, vou ter de apresentar exame de virgindade para você..."

Para a juíza Ana Lúcia Petri Betto, que assinou a determinação, a pedido do jornal, não se pode "negligenciar" fundamentos republicanos, "em especial quanto aos deveres de informação e transparência", durante uma pandemia como a do coronavírus. Segundo ela, a recusa em fornecer os laudos "é ilegítima, devendo prevalecer a transparência e o direito de acesso à informação pública".

No Brasil, os primeiros casos da doença foram registados na comitiva que acompanhou o presidente em viagem oficial aos Estados Unidos, na primeira quinzena de março. O secretário de comunicação de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, ministros e outras autoridades que participaram na viagem, num total de 24 pessoas, receberam o mesmo diagnóstico.

Apesar dos casos próximos, Bolsonaro garante ter testado negativo e vem promovendo aglomerações em mais de uma ocasião, o contrário do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde do próprio governo.

No dia em que realizou o teste, o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, chegou a dizer que o teste dera positivo, em conversa com um jornalista da americana Fox News. Depois, voltou atrás na informação.