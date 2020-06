Vinte e dois migrantes clandestinos descobertos no interior de camiões na Eslovénia

Os 22 migrantes, que são oriundos do Bangladesh, Índia, Turquia e Síria, seguiam escondidos em dois camiões com matrícula da Sérvia, segundo as autoridades eslovenas.

Todos os migrantes poderiam ter morrido sufocados, afirmou a polícia da Eslovénia, revelando que primeiro foram descobertas 13 pessoas num dos camiões junto à fronteira. O outro veículo pesado, que pertencia à mesma empresa, foi posteriormente localizado e transportava outros nove imigrantes ilegais.

Milhares de migrantes encontram-se retidos nos Balcãs enquanto procuram formas de avançar em direção à Europa Ocidental. É habitual contratarem contrabandistas para os ajudar a ultrapassar as fronteiras ilegalmente e não têm faltado de casos em que acabam por morrer sufocados em longas viagens dentro de camiões de transporte de mercadorias.

Um desses casos dramáticos aconteceu recentemente, em outubro do ano passado, junto ao porto de Essex, no Reino Unido, quando as autoridades britânicas descobriram 39 migrantes mortos dentro de um camião frigorífico no parque industrial de Grays, a cerca de 30 quilómetros a leste de Londres.

O motorista do camião frigorífico, Maurice Robinson, de 25 anos, foi acusado de homicídio e detido, e confessou fazer parte de uma rede ilegal de pessoas para o Reino Unido.