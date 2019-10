Condutor do camião onde foram encontrados 39 mortos foi acusado de homicídio

O condutor do camião onde foram encontrados 39 corpos foi este sábado acusado de homicídio negligente, avança a BBC. Maurice Robinson, que foi detido na quarta-feira, vai ainda responder pelos crimes de tráfico humano, imigração e de lavagem de dinheiro. Há outros três suspeitos na investigação sob custódia policial.

Maurice Robinson, 25 anos, é natural de Laurel Drive, na Irlanda do Norte, e foi preso logo após a descoberta do contentor frigorifico onde estavam os 39 corpos.

Maurice Robinson vai ser presente a tribunal esta segunda-feira © Foto via Facebook

O motorista vai ser ouvido no tribunal de Chelmsford esta segunda-feira, de acordo com a polícia de Essex, no Reino Unido, onde foi encontrado o camião.

Na madrugada desta quarta-feira, a polícia britânica descobriu 39 corpos (31 homens e oito mulheres) no contentor de um camião na zona industrial em Essex. A falta de documentação das vitimas está a dificultar a identificação das mesmas, mas a maioria será de nacionalidade vietnamita (ainda não existe confirmação oficial das autoridades ​​​​​​​do Vietname) e terão viajado pelo menos durante dez horas sujeitas a temperaturas de -25º.

As autoridades ainda se encontram a investigar o sistema de GPS do camião para refazer todo o caminho deste até entrar no Reino Unido, mas já sabem que a viatura, da marca Scania, foi registada em 2017 na cidade búlgara de Varna, no nome de uma empresa detida por uma cidadã irlandesa. Segundo as autoridades búlgaras, o veículo não voltou contudo a entrar no país desde então.

Quatro detenções

Foram feitas quatro detenções na sequência deste caso. Para além do condutor do camião, a polícia mantém, desde esta sexta-feira, outras três pessoas sob custódia. Dois homens, um de 48 anos e outro de 38, e uma mulher também de 38. São todos suspeitos de homicídio e de tráfico humano.

Há ainda a possibilidade de existir uma quinta pessoa sob suspeita: um homem, de 20 anos, considerado "uma pessoa de interesse" na investigação, e que foi detido pela polícia irlandesa, em Dublin.