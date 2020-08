Venezuela. Maduro nomeia um cantor de reggaeton como diretor de hospital de campanha

Um cantor de reggaeton será o novo diretor de um dos hospitais de campanha que o governo de Nicolas Maduro criou para receber doentes assintomáticos com covid-19. Antonio "El Potro" Álvarez , ex-jogador de basebol e político, dirigirá o Poliedro de Caracas , local usado - antes da crise - para grandes eventos culturais, desportivos e de entretenimento, e que agora serve para abrigar os portadores de vírus .

"El Potro da Venezuela, presidente da Poliedro, agradeço por tudo o que estás a fazer. Vi-te vestido como um Robocop e como um astronauta. Potro, confio-te a saúde das pessoas de Poliedro ", disse Maduro na noite de sexta-feira.

O espaço, localizado no oeste de Caracas e com uma capacidade máxima de 20.000 pessoas, receberá inicialmente cerca de 900 pacientes que não apresentam nenhum dos sintomas da covid-19.

A nomeação causou alvoroço nas redes sociais assim como nas fileiras da oposição, porque Álvarez não tem formação médica. O cantor de 41 anos foi ministro do Desporto entre janeiro de 2014 e abril de 2015.

A crítica também foi feita pelo virologista Julio Castro, assessor da Comissão de especialistas em saúde da Assembleia Nacional: "A nomeação do cantor como diretor do 'hospital intermediário' contra as sugestões das academias é uma expressão do que temos e - o que é pior - do que virá se as coisas não mudarem drasticamente."

Na noite de domingo, a Venezuela atingiu 20.206 infeções, segundo o relatório governamental. Caracas continua a ter o maior número de casos positivos, com 3.354 casos ativos, seguido pelo estado vizinho Miranda, com 1.362. A ministra Delcy Rodríguez explicou que existem 8.628 casos ativos no país e que 80% dos casos detetados até o momento são assintomáticos. O número de mortos é de 174.