Uma idosa a mostrar o dedo do meio. Como Berlim chama a atenção para o uso de máscara

Uma nova campanha de turismo de Berlim contrariou todas as regras e mostra o que habitualmente é censurável. Com o objetivo de convencer os mais desobedientes a utilizar máscara, a capital alemã utilizou uma idosa, com uma máscara artesanal, a mostrar o dedo do meio, em sinal de protesto a todos aqueles que não usam proteção facial.

"Vão bugiar os que não usam máscara - nós obedecemos às regras do corona", diz o anúncio, lançado em setembro e que agora se tornou viral, e que tem causado polémica entre os cidadãos de Berlim.

O anúncio faz parte de uma campanha que a cidade fará durante seis meses, até março de 2021, e que começou com anúncios em transportes públicos.

Uns anúncios são baseados em imagens, outros são inteiramente textuais. Num lê-se "Liberté. Egalité. Charité?", um trocadilho entre o lema nacional francês e o nome de um dos hospitais mais conhecidos de Berlim, o Charité.

Ainda assim, é o da mulher a mostrar o dedo do meio que mais tem chamado a atenção do público.

Christian Tänzler, porta-voz da Visit Berlin, e um dos responsáveis pelo anúncio, disse à CNN que o objetivo da imagem era chocar as pessoas para que prestassem atenção. "A maioria das pessoas em Berlim está a respeitar as regras, mas há uma minoria que não o faz e está a arriscar a vida de outras pessoas - de pessoas mais velhas e das comunidades em risco. Queríamos dar atenção a esse problema", afirmou

"Para toda a campanha, escolhemos a linguagem que as pessoas entendem. Não queríamos dizer às pessoas para fazerem isto ou aquilo, queríamos chamar à atenção delas e queríamos fazê-lo com humor à moda de Berlim", acrescentou.

"As taxas de infeção estão a subir rapidamente e precisamos de prestar atenção a isso para conseguirmos passar pela próxima onda", aditou Tänzler, que promete que as próximas imagens "vão ser mais engraçadas".

As máscaras são obrigatórias na capital alemã para fazer compras e nos transporte públicos. E com os casos a aumentar, o governo também está a ponderar sobre um toque de recolher noturno.

Berlim também está a produzir anúncios em inglês, turco e árabe, e em breve vai estrear um mural, além de pinturas vivas nas praças da cidade.