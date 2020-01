Um porco a fazer bungee jumping? Uma ação de marketing que deu para o torto

Estudante livra-se de hamster no WC do aeroporto. Animal não podia embarcar

Um parque temático chinês provocou uma onda de indignação nas redes sociais depois de ter posto um porco a saltar de uma torre de 68 metros de altura. Tudo numa ação para promover a sua nova atração, o bungee jumping, naquilo a que os organizadores chamaram de "bungee jumping do porco dourado".

As imagens de vídeo mostram inicialmente o porco amarrado, a ser carregado por dois homens até ao topo de uma torre metálica, sendo então empurrado para o bungee jumping.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O parque temático localizado em Chongqing disse que o momento publicitário foi realizado para marcar a abertura da sua nova atração, com o porco a ser enviado mais tarde, segundo a imprensa chinesa, para um matadouro.

O golpe de marketing causou revolta online, refletindo a crescente importância dos direitos dos animais entre a população da China.

O parque temático teve de reagir e divulgou um comunicado em que diz aceitar as "críticas" que recebeu. "Aceitamos sinceramente as críticas, os conselhos dos internautas e pedimos desculpas ao público", lê-se nesse comunicado. "Melhoraremos o marketing do local, para oferecer melhores serviços aos turistas."

Parque temático já pediu desculpas pelo golpe de marketing muito criticado nas redes sociais. © D.R.

O incidente ocorreu no dia 18 de janeiro no parque temático Meixin Red Wine Town, no extenso município chinês de Chongqing, no sudoeste da China.

A crueldade animal não é punível por lei na China. No entanto, tem havido uma crescente consciencialização sobre questões de bem-estar animal nos últimos anos.

A organização de defesa animal PETA condenou o incidente, classificando-o de "crueldade animal no seu pior". "Os porcos experimentam dor e medo da mesma maneira que nós. Este golpe de marketing nojento deve ser ilegal", disse à BBC Jason Baker, vice-presidente de campanhas internacionais da PETA.

"A resposta irada do público chinês deve ser um alerta para os políticos da China implementarem leis de proteção animal imediatamente", acrescentou.