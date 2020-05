Um chapéu com rolos de espuma para manter a distância? Alguém teve a ideia e é um sucesso

Sentar pessoas numa esplanada com rolos de espuma na cabeça para manter a distância social não parece uma ideia brilhante para atrair clientes. Mas ocorreu à dona de um café na Alemanha e, se não há registo de ter aumentado os clientes, serviu pelo menos para catapultar um café de Schwerin, uma cidade no estado de Mecklemburgo-Pomerânia, para a fama: da RTL à Euronews, passando pela CNN, os rolos de espuma catapultaram o Rothe Café para a fama mundial.

À Euronews, a proprietária do estabelecimento, Jacqueline Rothe, explicou que reabriu as portas na semana passada após seis semanas de encerramento e achou a ideia engraçada, após um período que "foi tudo menos engraçado". Sujeita a regras apertadas para reabrir, com ementas descartáveis, sem flores ou velas, Jacqueline Rothe diz que o ambiente já não é o mesmo e os rolos de espuma, com um metro e meio de largura e presos a um chapéu que é distribuído aos clientes, surgiram como uma forma de tornar o ambiente mais animado. A ideia inicial foi, na verdade, de uma equipa da RTL que estava a fazer um trabalho sobre a reabertura da restauração e levou os chapéus com os rolos para apurar se as pessoas mantinham a devida distância. E Rothe, de 52 anos, resolveu adotá-la.

A julgar pela fotografia que publicou depois no Facebook, a proprietária do café parece ter conseguido o objetivo. "É um método perfeito para manter as pessoas afastadas, e é divertido", referiu à CNN, adiantando que com as medidas de restrição impostas pela pandemia a lotação do café foi reduzida das 56 mesas habituais para 20. Mas não lhe têm faltado clientes e jornalistas à porta também não. Rothe diz-se, aliás, surpresa com a popularidade que o café conseguiu entretanto.