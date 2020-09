Trump vai indicar novo juiz para o Supremo Tribunal dos EUA ainda esta semana

O presidente dos EUA, Donald Trump, quer substituir esta semana a juíza do Supremo Tribunal Ruth Bader Ginsburg, que morreu aos 86 anos

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse esta segunda-feira que vai anunciar a sua indicação para um novo juiz para o Supremo Tribunal ainda esta semana (sexta-feira ou sábado), para substituir a falecida Ruth Bader Ginsburg.

A morte, na passada semana, de Ruth Bader Ginsburg, aos 86 anos e ao fim de 27 em funções, abriu a possibilidade de Trump nomear mais um juiz para o Supremo Tribunal, podendo deixar este órgão com uma maioria conservadora de seis contra três juízes.

Numa entrevista à televisão Fox News, Trump disse ainda que o senado, com uma maioria republicana e que deverá votar a indicação presidencial, terá tempo suficiente para confirmar a nomeação do novo juiz ainda antes das eleições presidenciais, marcadas para 3 de novembro.

O Presidente disse que tem uma lista de cinco finalistas para o lugar, "provavelmente quatro", que vai indicar ainda esta semana, e que vai pressionar para que haja um voto de confirmação no senado antes das eleições.

Trump afirmou que a lista de candidatas a suceder Ruth Bader Ginsburg é composta por "cinco juristas incríveis". "Mulheres que são extraordinárias em todos os sentidos", elogiou durante um comício em Ohio. "Quero dizer, honestamente, pode ser qualquer uma delas, e vamos anunciar isso na sexta-feira ou no sábado", assegurou.

Trump rejeitou relatos de que Ginsburg teria dito à sua neta que era seu desejo que o seu substituto não fosse confirmado até à tomada de posse de um novo Presidente, explicando que acredita que por detrás dessa versão estarão políticos do Partido Democrata.

Há duas mulheres que Trump destaca para suceder a Ruth Bader Ginsburg

O presidente norte-americano confirmou que entre as candidatas a suceder Ruth Bader Ginsburg estão em destaque duas juízas: Amy Coney Barrett e Bárbara Lagoa.

Barret é uma conservadora antiaborto e integra o tribunal de apelação de Chicago enquanto a hispânica Bárbara Lagoa pertence ao 11º tribunal de apelação de Atlanta. Antiga procuradora federal, Lagoa foi a primeira juíza hispânica no Supremo Tribunal da Flórida.

Lagoa é "excelente, ela é hispânica, é uma mulher fantástica", disse Trump aos seus apoiantes. "Nós amamos a Florida".

Biden faz apelo a republicanos moderados

O desejo do presidente Donald Trump de substituir a juíza antes das eleições de 3 de novembro é "um exercício de poder político brutal", afirmou Joe Biden, numa intervenção em Filadélfia no domingo. O candidato democrata às presidenciais apelou aos republicanos moderados para que respeitem as obrigações constitucionais.

No sábado, Biden já tinha defendido que deveria ser o próximo presidente dos Estados Unidos, eleito em 3 de novembro, a escolher o substituto ou substituta da vaga deixada por Ginsburg, que morreu na sexta-feira, no Supremo.

De acordo com a Constituição norte-americana, o Presidente nomeia os juízes vitalícios para o Supremo Tribunal e o Senado é responsável por confirmar a sua escolha.

O Partido Republicano tem 53 dos 100 eleitos, mas duas senadoras republicanas moderadas já anunciaram que não pretendem participar na votação antes da eleição, o que complica a equação para Donald Trump.