Trump: se Corbyn for eleito primeiro-ministro será "muito mau" para o Reino Unido

O presidente dos EUA criticou o britânico Jeremy Corbyn, líder do Labour

Trabalhistas votam a favor de eleições antecipadas no Reino Unido

Reino Unido vai ter eleições antecipadas no dia 12 de dezembro

"Corbyn seria tão mau para o vosso país. Ele seria muito mau que levar-vos-ia para um mau caminho", disse o presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o líder trabalhista Jeremy Corbyn, tendo no horizonte as eleições antecipadas no Reino Unido, marcadas para 12 de dezembro.

Numa entrevista à rádio britânica LBC, conduzida por Nigel Farage, líder do Partido do Brexit, Donald Trump criticou o atual líder da oposição e elogiou o primeiro-ministro, Boris Johnson, referindo-se a ele como um "homem fantástico".

O presidente norte-americano considera que o líder do Partido Conservador é, atualmente, "a pessoa certa" para liderar o Reino Unido. E disse mais na entrevista conduzida por Farage: "Sei que vocês os dois vão acabar por fazer algo que pode ser maravilhoso, se vocês se unirem vão ser uma força imparável".

Ao mesmo tempo que afirma que o líder do Labour vai levar o país para "lugares muito maus" caso seja eleito primeiro-ministro, o presidente dos EUA realça o "tremendo potencial" do Reino Unido.

Eleições aprovadas após novo prolongamento do Brexit

Depois de rejeitar a emenda do líder da oposição, a Câmara dos Comuns aprovou a proposta de Boris Johnson para eleições antecipadas, que ficaram marcadas para dia 12 de dezembro.

"Vão ser umas eleições duras mas vamos fazer o melhor que pudermos," disse Boris Johnson. Já Jeremy Corbyn preferiu destacar a importância do ato eleitoral. "É uma oportunidade numa geração para transformar o nosso país e enfrentar os interesses particulares que limitam as pessoas."

Corbyn afirmou que o seu partido estava preparado para ir a eleições, uma vez que "já estava cumprido o objetivo de tirar de cima da mesa a possibilidade de uma saída sem acordo" da União Europeia (UE), que esta segunda-feira aceitou conceder um novo prolongamento do Brexit até 31 de janeiro.

Por sua vez, a líder dos liberais democratas quer que o seu partido seja a opção em lugar dos dois maiores partidos, o conservador e o trabalhista. "Este país merece melhor do que Boris Johnson e Jeremy Corbyn e estou entusiasmada por levar a nossa visão positiva, pró-europeia e liberal ao país como candidata ao cargo de primeira-ministra", disse Jo Swinson.