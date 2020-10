Trump publica vídeo a anunciar hospitalização e agradece "tremendo apoio"

Trump com tratamento experimental de anticorpos sintéticos

Trump hospitalizado "por alguns dias" mas está "no comando"

Donald Trump divulgou na sua conta de Twitter um vídeo de 18 segundos em que comunicou que ia ser hospitalizado no Walter Reed Medical Center, apesar de garantir que se sente muito bem. Na mensagem disse estar muito sensibilizado com o "apoio de todos".

pic.twitter.com/B4H105KVSs - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

"Quero agradecer a todos pelo apoio tremendo. Vou para o hospital Walter Reed, Penso que estou muito bem mas queremos garantir que tudo corre bem. A primeira-dama também está muito bem. Muito obrigado, agradeço, nunca esquecerei. Obrigado", disse Trump na mensagem,

Depois de ter anunciado esta sexta-feira que tinha testado positivo à covid-19, tal como a mulher Melania, Donald Trump foi ao final do dia transportado para o Walter Reed, um hospital militar que está preparado, com instalações próprias para receber o presidente dos Estados Unidos,

O médico da Casa Branca indicou que a hospitalização será "por alguns dias" e por precaução. Trump tenciona manter a presidência e exclui a possibilidade de transferir o poder para o vice Mike Pence. Trump estará cansado e com febre, embora o seu gabinete fale em sintomas ligeiros.

O presidente saiu da Casa Branca pelo seu próprio pé, de fato e com uma máscara na face, e embarcou no helicóptero oficial Marine One que o transportou ao hospital onde se encontra.