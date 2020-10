Trump publica novo vídeo e faz visita surpresa aos apoiantes. "Aprendi muito sobre o covid"

O presidente norte-americano, Donald Trump, divulgou no seu Twitter um novo vídeo filmado no interior do Centro Médico Walter Reed, onde está a ser tratado por causa da covid-19, sugerindo que iria fazer uma visita surpresa aos apoiantes que estão no exterior há várias horas.

"Não estou a dizer a ninguém exceto a vocês, mas vou fazer uma pequena visita surpresa. Talvez chegue lá antes de vocês me verem", diz o presidente, falando no entusiasmo dos seus apoiantes, que apelida de patriotas.

Momentos depois, Trump passou de carro junto aos apoiantes, segundo um vídeo divulgado pela sua equipa.

Outros vídeos foram sendo publicados onde se vê o presidente dentro do carro, com máscara, a acenar.

"Tem sido uma jornada muito interessante. Aprendi muito sobre o covid", acrescenta Trump no vídeo no seu Twitter, explicando que aprendeu "indo à escola" e não apenas "lendo os livros", ou seja, passando pela doença. "Eu percebo e é muito interessante", indicou.

Trump agradece o trabalho dos médicos do "incrível" Walter Reed.