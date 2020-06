Trump promete mão dura: até 10 anos de prisão para quem vandalize monumentos

Entre a aventura marítima e a pesca do bacalhau: esta é a história da estátua de Corte-Real

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou esta terça-feira com até 10 anos de prisão quem vandalize monumentos e estátuas históricas, através da aplicação de leis federais, também retroativamente.

"Assinarei uma ordem executiva muito em breve e tudo o que será feito é reforçar o que já existe, mas de modo mais uniforme", disse Trump na Casa Branca antes de partir para uma visita ao Arizona.

Antes o presidente norte-americano tinha escrito na rede social Twitter que tinha autorizado o governo federal a deter os que vandalizam "qualquer monumento, estátua ou outra propriedade federal (...) através da Lei de Preservação dos Memoriais de Veteranos ou qualquer outra legislação que possa ser pertinente".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Aquela lei prevê multas, até 10 anos de prisão ou ambos para quem destruir ou tentar destruir qualquer estrutura, placa, estátua ou outro monumento em propriedade pública que comemore o serviço nas forças armadas dos Estados Unidos, segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press.

De acordo com a agência noticiosa espanhola EFE, Trump disse ainda que a decisão terá um efeito retroativo, pelo que os que já cometeram aquele tipo de ações também serão castigados.

No contexto dos protestos raciais das últimas semanas nos Estados Unidos, desencadeados pelo assassínio do afro-americano George Floyd pela polícia, inúmeras estátuas foram atacadas. Essa decisão ocorre depois que, no contexto de protestos raciais nas últimas semanas, inúmeras estátuas de figuras históricas foram atacadas.

O principal objetivo dos contestatários têm sido os símbolos confederados - defensores da escravatura durante a Guerra da Secessão -, mas também foram atacadas estátuas de conquistadores espanhóis e dos "pais fundadores" dos Estados Unidos.

Na noite de segunda-feira, a polícia federal impediu que um grupo de pessoas, "anarquistas e outras coisas" segundo Trump, derrubasse uma estátua do ex-presidente Andrew Jackson (1829-1837) localizada a poucos metros da Casa Branca.

Jackson é um dos presidentes favoritos de Trump. "Cuidado", alertou Trump no Twitter.