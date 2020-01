Trump diz que não precisa da aprovação do Congresso para ataque "desproporcional" contra o Irão

Trump afirma que não precisa de luz verde do Congresso para ataques contra o Irão

O presidente americano, Donald Trump, minimizou este domingo as críticas que recebeu pelo assassinato do general iraniano, Qasem Soleimani, pelos Estados Unidos, ao afirmar que não precisa da aprovação do Congresso, até mesmo para um ataque "desproporcional".

A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, liderou a posição de repúdio face à decisão de Trump em autorizar um ataque com drones contra o general iraniano, no aeroporto internacional de Bagdade, Iraque, sobre o qual o Congresso foi informado oficialmente apenas no sábado, quase 48 horas após o ataque.

Dois congressistas democratas anunciaram no domingo que vão apresentar uma resolução na Câmara dos Representantes para impedir que Trump leve, unilateralmente, o país a uma guerra com o Irão.

Trump manifestou-se contra as posições que defebdem que as operações militares precisam da aprovação do Congresso, ao declarar que esta "não é necessária" e que a sua conta de Twitter servirá de notificação se decidir atacar novamente o Irão.

"Estas publicações [na rede social Twitter] servirão de notificação ao Congresso que, se o Irão atacar qualquer pessoa ou alvo americano, os Estados Unidos irão responder de forma rápida e, talvez, de forma desproporcional", publicou Trump na rede social. "Este aviso legal não é requerido, mas está dado mesmo assim!"

Embora governos anteriores tenham tentado obter apoio bipartidário para operações militares significativas, com avisos aos opositores antes das ações, desta vez nem Pelosi nem o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, foram avisados do ataque contra Soleimani.

Câmara dos Representantes quer reunião imedita

Nancy Pelosi, disse que "este início de hostilidade" aconteceu "sem uma consulta ao Congresso e a articulação de uma estratégia clara e legítima para o Congresso e o público. "Como presidente da Câmara dos Representantes, reitero o meu apelo à Administração para uma reunião imediata com o Congresso sobre a ação militar relacionada com o Irão e os próximos passos que estão a ser considerados".

Chuck Schumer, líder do Senado, disse à ABC que o preocupa o facto de o presidente levar os Estados Unidos "para o que ele chama de outra guerra interminável no Oriente Médio".

Por outro lado, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, afirmou que a Admnistração Trump começou a informar os líderes do Congresso sobre o assunto. Ao ser questionado se a administração irá procurar autorização para qualquer nova ação militar, respondeu à ABC: "Temos toda a autoridade de que precisamos para fazer o que temos feito até agora. Continuaremos a fazer as coisas de forma apropriada, legal e constitucional."