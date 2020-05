Trump diz que está a tomar hidroxicloroquina "há uma semana e meia"

O presidente americano, Donald Trump, fez uma revelação surpreendente esta segunda-feira, ao afirmar que está a tomar hidroxicloroquina, um medicamento anti-malária que divide os especialistas médicos sobre a sua eficácia no combate à infeção do novo coronavírus.

Destacando que testou negativo para a covid-19 e que não tem sintomas da doença, Trump disse que está a tomar o medicamento "há cerca de uma semana e meia".

"Tomo o comprimido todos os dias", afirmou, acrescentando que também está a tomar zinco preventivamente.

"I happen to be taking it ... right now, yeah" -- Trump claims he's taking hydroxychloroquine, a drug he's touted as a potential coronavirus treatment despite a lack of evidence that can lead to potentially fatal heart problems pic.twitter.com/zxiNxlyfEs - Aaron Rupar (@atrupar) May 18, 2020

Questionado sobre o porquê de estar a ingerir a droga anti-malária, Trump disse: "Porque acho que é bom. Ouvi um monte de boas histórias."

O presidente norte-americano descartou os eventuais efeitos colaterais - como ataques cardáicos, dizendo: "Tudo o que posso dizer é que, até agora, pareço estar bem".

Trump repetidamente tem defendido o medicamento contra a malária, hidroxicloroquina, mas nenhum estudo rigoroso considerou seguro ou eficaz para prevenir ou tratar a covid-19. Pode causar problemas no ritmo cardíaco e outros efeitos colaterais. A Food and Drug Administration alertou contra a combinação de medicamentos e disse que a hidroxicloroquina deve ser usada apenas em estudos formais.

Dois grandes estudos observacionais, cada um envolvendo cerca de 1.400 pacientes em Nova Iorque, recentemente não encontraram nenhum benefício com a hidroxicloroquina. Dois novos publicados quinta-feira na revista médica BMJ chegaram à mesma conclusão.