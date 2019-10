Trump ameaça Turquia com sanções

Donald Trump respondeu à incursão da Turquia na Síria com ameaças de sanções. O presidente dos EUA disse na segunda-feira que em breve emitirá uma ordem executiva autorizando sanções contra atuais e ex-autoridades turcas, interromperá as negociações com o país sobre um acordo comercial de 100 bilhões de dólares e aumentará as tarifas sobre o aço turco para 50%.

Segundo o líder americano se o país continuar "por esse caminho perigoso e destrutivo", a economia turca vai sofrer com isso. Trump também disse que as tropas norte-americanas que estão a sair da Síria serão novamente enviadas e permanecerão na região para monitorar a situação.

Já depois de Trump anunciar a suspensão das negociações comerciais com a Turquia e o aumento das tarifas alfandegárias sobre o aço turco, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, avançou que três ministros turcos foram objeto de sanções, já assinadas por Trump.

Na semana passada, os turcos começaram a atacar os curdos sírios, que têm sido um aliado de longa data dos EUA no combate ao Daesh (acrónimo árabe do grupo extremista Estado Islâmico). Esta segunda-feira, tropas do Governo sírio dirigiram-se para a região fronteiriça, criando as condições para um potencial confronto com as forças turcas. As milícias curdas anunciaram um acordo com o Presidente sírio, Bashar Assad, para os ajudar a enfrentar a invasão turca.

Entretanto as tropas dos EUA consolidaram as suas posições no norte da Síria e estão a preparar a retirada de material antes de saírem totalmente da região. Os militares dos EUA têm estado no país desde 2015, a apoiar com armas e conselhos grupos de combatentes sírios liderados pelos curdos, que eliminaram o controlo do território sírio pelo Daesh, mas que continuavam a trabalhar para impedir a sua ressurgência.

O anúncio da retirada acabou por abrir caminho para uma ofensiva da Turquia. Na segunda-feira, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, elogiou o anúncio do Pentágono sobre a retirada de 1000 soldados norte-americanos no norte da Síria, onde Ancara está a conduzir uma ofensiva contra os curdos.