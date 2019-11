Três dezenas de manifestações em França contra violência sexual sobre as mulheres

Nas vésperas da manif dos polícias, as revistas científicas Nature e The Astrophysical Journal publicaram um artigo assustador. No último ano, observatórios espaciais surpreenderam-se com duas explosões cósmicas extraordinárias. Sopros de raios gama libertaram em poucos segundos mais energia do que todas as explosões juntas do nosso Sol ao longo de toda a vida dele. Assustador.