Trem de avião incendia-se ao aterrar no Egito (com vídeo)

Ao aterrar no Egito, o trem de um avião da SkyUp Airline incendiou-se. A bordo seguiam 196 pessoas. As equipas de emergência conseguiram controlar as chamas e ninguém ficou ferido.

O avião, um Boeing 737-800, tinha acabado de aterrar no aeroporto internacional de Scharm El-Sheikh, no sábado, quando o trem de aterragem incendiou-se. O momento foi captado por câmaras de vigilância e no vídeo é possível ver as rodas do lado esquerdo do trem a começar a arder à medida que o avião estava a parar.

"Podia ter sido um desastre", afirmou o ministro da Aviação Civil do Egito, citado pelo Egypt Independent. O governante elogiou o profissionalismo das equipas de emergência que estavam na pista e que rapidamente controlaram as chamas antes que estas se alastrassem.

Todos os passageiros e tripulação acabaram por ser retirados em segurança do avião da SkyUp Airline proveniente de Zaporizhia, na Ucrânia.

Fonte oficial do ministério indicou ao jornal que o incêndio deflagrou devido a uma fuga de óleo hidráulico.