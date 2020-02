Terrorismo em Londres. Polícia mata homem que esfaqueou duas pessoas

ONU: Europa pode sofrer novos ataques do Estado Islâmico ainda em 2019

Um homem foi morto a tiro por polícias em Streatham, no sul de Londres, alegadamente depois de ter esfaqueado pelo menos duas pessoas. As autoridades britânicas estão a tratar o incidente como estando "relacionado com terrorismo", com testemunhas a indicar que usava um falso colete suicida.

Depois de uma primeira mensagem no Twitter em que dizia que os agentes tinham disparado contra o suspeito, a Polícia Metropolitana confirmou depois que o homem morreu.

As autoridades confirmaram também que há pelo menos dois feridos. "Aguardamos atualizações sobre as suas condições", escreveu a polícia no Twitter, garantindo que "a cena está controlada".

Nas redes sociais, há vídeos do dispositivo policial e de várias ambulâncias na zona. As testemunhas falam em ter ouvido três tiros e de que as vítimas são um homem e uma mulher. O homem terá esperado 30 minutos pela ambulância, segundo uma das pessoas que o ajudaram.

Noutro vídeo, vê-se os agentes a rodear uma pessoa que está deitada no passeio, antes de se afastarem rapidamente e pedirem aos outros transeuntes para se afastarem também. O suspeito ainda estaria vivo, mas suspeitaram que poderia ter uma bomba.

Gulled Bulhan, um estudante de 19 anos, contou à agência PA que o suspeito tinha uma "machete" e "embalagens prateadas no peito", um falso colete suicida, e "estava a ser perseguido por um polícia à paisana".

Outras testemunhas indicam que um cinema nas imediações foi evacuado, por suspeita de que havia uma bomba.

A polícia, que pede que o público use o "senso comum e restrição" na divulgação de fotos e vídeos do incidente e dos agentes envolvidos nas redes sociais, está a investigar as circunstâncias deste ataque, assim como o uso de armas de fogo por parte dos polícias. É o protocolo.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, já reagiu no Twitter: "Obrigado a todos os serviços de emergência por responderem ao incidente em Streatham, que a polícia já declarou como relacionado com o terrorismo. Os meus pensamentos vão para os feridos e todos os afetados."

O presidente da câmara de Londres, Sadiq Khan, também já reagiu nas redes sociais: "Os terroristas procuram dividir-nos e destruir o nosso modo de vida -- aqui em Londres nunca vamos deixar que isso aconteça", escreveu, agradecendo também o trabalho da polícia e dos serviços de emergência.

Historial de ataques terroristas

O último ataque terrorista na capital britânica tinha ocorrido em novembro do ano passado, quando um homem esfaqueou várias pessoas na Ponte de Londres antes de ser abatido pela polícia. Duas pessoas morreram. O autor do ataque, que também usava um falso colete suicida, já tinha estado preso por terrorismo.

Não foi a primeira vez que esta ponte foi palco de um ataque terrorista. A 3 de junho de 2017, três homens lançaram uma carrinha contra quem ia a passar sobre esta ponte londrina, fazendo três mortos. Os três ocupantes acabaram por fugir a pé depois de o veículo se despistar. Armados com facas, mataram outras cinco pessoas antes de serem abatidos pela polícia.

Os terroristas fizeram ainda 48 feridos. Quando foram abatidos, usavam falsos coletes explosivos. Dentro da carrinha que abandonaram também foi encontrado material explosivo. Segundo as autoridades, os três atacantes eram muçulmanos a viver no Reino Unido que se inspiraram no Estado Islâmico. Este ataque surgiu três meses depois de um semelhante na Westminster Bridge, quando o britânico Khalid Masood lançou o carro contra os transeuntes antes de abandonar o veículo e esfaquear um agente da polícia. O atacante foi abatido, mas o ataque, também inspirado pelo Estado Islâmico, fez cinco mortos e mais de 40 feridos.

Nos últimos anos, Londres foi palco de vários ataques terroristas. O maior foi o de julho de 2005, quando 52 pessoas foram mortas em explosões coordenadas no metro e num autocarro da capital britânica. Os ataques foram reivindicados pela Al-Qaeda.