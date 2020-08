"Não votem num assassino". Sharon Stone tem irmã infetada e aponta culpados

A atriz Sharon Stone está a sofrer com a doença da sua irmã, infetada com covid-19 tal como o cunhado, e através do Instagram, disse que as pessoas que não usam máscaras são as culpadas. De forma indireta, Donald Trump também foi criticado por ser irresponsável na forma como lidou com a pandemia: "Não votem num assassino."

"Um de vocês, que não usa máscara, causou isto", disse Stone num post publicado no domingo, referindo-se à condição da sua irmã, internada num hospital.

A postagem de Stone ocorre quando mais de 5,4 milhões de pessoas foram infetadas e 170.052 morreram de coronavírus nos EUA, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. Autoridades de saúde expressaram preocupação com o fato de que, à medida que a pandemia avança, alguns americanos estão a tornar-se complacentes com as precauções de saúde e a permitirem assim uma maior disseminação.

A irmã de Sharon Stone, Kelly, teve lúpus antes de ser diagnosticada com covid-19, de acordo com o post. Stone partilhou uma foto que disse ser do quarto de hospital da sua irmã, no estado de Montana.

Ver esta publicação no Instagram My sister Kelly, who already has lupus, now has COVID-19. This is her hospital room. One of you Non-Mask wearers did this. She does not have an immune system. The only place she went was the pharmacy. There is no testing in her county unless you are symptomatic, & then it"s 5 day wait for results. Can YOU FACE THIS ROOM ALONE? Wear a mask! For yourself and others. Please . Uma publicação partilhada por Sharon Stone (@sharonstone) a 15 de Ago, 2020 às 6:08 PDT

A irmã tem um sistema imunológico enfraquecido e só foi à farmácia antes de ser infetada, argumentou Stone.

Num post na sua própria página, Kelly Stone disse que tinha viajado com o marido até ao Montana pensando que evitariam o vírus. Agora, disse, está a "lutar para respirar".

Sharon Stone exortou os seus seguidores a seguir as precauções contra a propagação do vírus.

"Use uma máscara! Por si e pelos outros. Por favor", apelou a atriz.

A família mora no estado de Montana, onde os testes são reservados apenas a pessoas com sintomas. Stone disse que a sua mãe, que teve dois ataques cardíacos, não pôde fazer o teste da covid. Está preocupada.

Nos posts no Instagram, Sharon Stone assumiu uma atitude política, criticando a forma como Donald Trump lidou com pandemia, como "um assassino", e apelando ao voto nos Democratas.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sharon Stone (@sharonstone) a 16 de Ago, 2020 às 3:18 PDT

A atriz de 62 anos disse ainda que tentou sem sucesso entrar em contacto com o governador de Montana e o departamento de saúde, recordando que já perdeu dois familiares.

"A minha avó morreu de covid e minha madrinha morreu de covid", disse Stone. "A minha irmã e o marido estão a lutar pelas suas vidas e minha irmã não está bem", acrescentou criticando ainda o facto de no Montana os resultados dos testes demorarem cinco dias a serem conhecidos.

Sharon Stone encerrou o vídeo instando os fãs a votarem, expressando apoio a Joe Biden e Kamala Harris na sua campanha para a presidência dos Estados Unidos.