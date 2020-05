"Saúde não é vida? Então porque os ginásios estão fechados?", pergunta Bolsonaro

Jair Bolsonaro defendeu, nesta sexta-feira, que os ginásios sejam reabertos "porque o exercício físico melhora a saúde das pessoas". O presidente do Brasil respondia a apelo de um apoiante, professor de educação física, em frente ao Palácio do Alvorada, onde diariamente conversa com jornalistas. "Saúde não é vida? Por que as academias [ginásios no Brasil] estão fechadas?", questionou.

"Eu vejo as academias de musculação como um lugar onde você previne doenças. Melhor do que você pagar um plano de saúde é você fazer atividades físicas, o senhor sabe disso", afirmou o professor. O presidente concordou com um aceno de cabeça, segundo reportagem do jornal Metrópoles, em Brasília.

De acordo com recomendação da Organização Mundial de Saúde devem-se evitar aglomerações, sobretudo em recintos fechados, como os ginásios.

Na véspera, o presidente foi a pé do Palácio do Planalto ao Supremo Tribunal Federal rodeado de empresários pedir a flexibilização das medidas restritivas e determinou que construção civil e indústria sejam consideradas áreas essenciais.

Noutra ocasião ainda quinta-feira anunciou um churrasco neste sábado em sua casa. "Vou fazer churrasco sábado aqui em casa. Vamos bater um papo, quem sabe uma peladinha. Devem ser uns 30 convidados".