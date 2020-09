Romeu e Julieta do covid. Conheceram-se à varanda e vão casar em Verona

Um casal italiano que se apaixonou, cada um na sua varanda, em tempo de confinamento, em Verona, anunciou que se vai casar.

Desde o primeiro encontro, em março, que foi partilhado nas redes sociais, que a história do casal formado pela advogada Paola Agnelli, de 40 anos, e o informático Michele D'Alpaos, de 38, tem sida acompanhada pela comunicação social.

Na altura, Itália era um dos países mais atingidos pelo novo coronavírus e tinha sido decretado o confinamento obrigatório.

Mas foi precisamente em Verona - a cidade que é palco da trágica história de amor de Shakespeare - que Agnelli e D'Alpaos se conheceram. Ele morava no sétimo andar, ela no sexto, e vinham à varanda para ouvir a música tocada por um dos vizinhos do prédio todos os dias.

A atração entre os dois "foi instantânea e mútua", apesar da distância de 40 metros entre as duas varandas, contaram aos media.

Cerimónia na casa da Julieta

"Michele perguntou-me imediatamente se me poderia seguir no Instagram, e a partir daí começámos a conversar até tarde todos os dias", contou Agnelli à Insider.

Só se encontraram pessoalmente no dia 4 de maio, quando as restrições em Itália diminuíram.

"Foi emocionante, estávamos os dois animados", contou Agnelli.

Apesar da pressão dos media italianos, que foram acompanhando a história, a advogada conta que o pedido de casamento não foi precipitado. Agora, estão a pensar numa data para o enlace.

"O casamento é algo importante e não nos devemos apressar", disse Agnelli. A verdade é que a cerimónia pode mesmo vir a acontecer na casa da verdaderia Julieta, na Via Cappello, em Verona.