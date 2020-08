Richard Branson aponta início de 2021 para ser o primeiro turista no espaço

Richard Branson pode ir para o espaço na aeronave Virgin Galactic como o primeiro passageiro no início do próximo ano, anunciou a empresa. Será um passo para potencialmente abrir caminho para voos comerciais.

A empresa tem adiado repetidamente a data em que levará os primeiros turistas para fora da atmosfera terrestre e disse que 600 pessoas desembolsaram 250.000 dólares (212 mil euros) para reservar um assento.

A Virgin Galactic disse na segunda-feira que "espera avançar para a próxima fase do programa de testes" no outono com dois voos tripulados.

"Supondo que os dois voos demonstrem os resultados esperados, a Virgin Galactic antecipa que o voo de Sir Richard Branson ocorra no primeiro trimestre de 2021", disse a empresa em comunicado.

O voo inovador de Branson - fundador da Virgin Galactic - abriria o caminho para o início das viagens comerciais.

O programa foi atingido por obstáculos sérios, no entanto, com um acidente devastador em 2014 causado por erro do piloto que atrasou o desenvolvimento de aeronaves de passageiros SpaceShipTwo.

Colocar turistas no espaço não é um exercício simples.

A sonda será levada por um avião especial e lançada em alta altitude. Segundos depois, a nave espacial - parte plano, parte foguete - liga o motor e explodirá com uma aceleração de 3,5 g, o que significa três vezes e meia a força gravitacional da Terra.

Em seguida, desligará o motor, o que criará uma sensação de leveza por alguns minutos quando a nave atingir o ponto mais alto, a cerca de 80 quilómetros acima do planeta, e depois iniciar a sua descida.

Deverá pousar no Spaceport America, construído no deserto do Novo México.

Branson estabeleceu uma série de recordes de aviação e aventura náutica, embora tenha falhado, apesar de inúmeras tentativas, em se tornar a primeira pessoa a circumnavegar o globo sem parar em balão.

As façanhas aproximaram-se da tragédia em 1998, quando Branson e o seu co-piloto tiveram que abandonar seu balão no Oceano Pacífico depois de a baixa pressão forçar a nave a cair.