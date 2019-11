Registado sismo de magnitude 6.0 na Grécia

© Imagem via Centro Sismológico Euro-Mediterrânico e do Serviço Geológico dos Estados Unidos

Um sismo de magnitude 6.0 foi registado a noroeste da ilha Creta, na Grécia, esta manhã de quarta-feira, segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico e do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Até ao momento, não foram encontradas pessoas feridas ou danos materiais.

O sismo ocorreu às 09:23 locais (07:23 em Lisboa) desta quarta-feira e teve epicentro a uma profundidade de 71 quilómetros, de acordo com a mesma fonte."Terramotos com esta profundidade são normalmente eventos únicos e não são seguidos por terramotos secundários", disse, à Associated Press, o sismólogo Efthimis Lekkas, diretor da divisão de Planeamento e Proteção contra Terramotos grega. "Portanto, não há motivo de preocupação".

Até ao momento, não foram relatados quaisquer danos nem vítimas na sequência do terramoto, o terceiro que acontece esta semana na zona dos Balcãs. Na terça-feira, um sismo de magnitude 6,4, seguido de quatro réplicas com magnitudes entre os 4,8 e os 5,4 na escala de Richter, causou a morte a pelo menos 25 pessoas e fez centenas de feridos na Albânia. Horas depois, foi sentido na Bósnia um sismo de 5,4.