Sismo de 6,4 na Albânia é o pior dos últimos 30 anos

Pelo menos nove pessoas morreram e 600 ficaram feridas na sequência de um sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter que atingiu esta madrugada a Albânia, segundo dados oficiais fornecidos pelo Ministério da Defesa do país. A comunicação social da Albânia refere, no entanto, a existência de 13 mortos. Horas depois deste sismo foi registado um outro na Bósnia, de magnitude 5,4.

A maioria das vítimas do terramoto na Albânia morreu quando os prédios onde estavam desabaram na sequência do terramoto.

As vítimas encontradas até agora pelas equipas de resgate estavam em Durres, uma cidade costeira localizada a 40 quilómetros da capital e que foi mais próxima do epicentro do sismo, mas também em Thumana e Kurbin, duas pequenas cidades ao norte de Tirana, disse a ministra da Defesa, Olta Xhacka.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Entre as vítimas mortais no terramoto na Albânia está um homem, de 50 anos, que morreu ao atirar-se de um prédio, em pânico, na cidade albanesa de Kurbin. Um outro perdeu o controlo do carro.

Uma menina de 10 anos foi encontrada sem vida sob os escombros de um prédio em Durres e um jovem de Thumana que acabara de sair da prisão.

A porta-voz do ministério da Defesa, Albana Qehajaj, disse que três corpos foram retirados de um prédio que desmoronou na cidade portuária de Durres, a 33 quilómetros da capital Tirana.

Três mortos foram registados em Durres, dois na cidade de Thumane, no norte, um em Kurbin e um em Lezhe.

Entre as vítimas mortais está uma mulher que conseguiu salvar o neto, cobrindo-o com o próprio corpo, refere a imprensa local.

"A situação é de uma dimensão tal que qualquer país teria dificuldade em enfrentá-la sozinho"

Segundo as autoridades de saúde da Albânia, cerca de 600 pessoas receberam assistência médica nos hospitais de Tirana, Durres, Kruja, Kurbin e Lezha, sendo que três estão em estado grave e um deles já foi operado.

As equipas de resgate conseguiram, até agora, resgatar 28 pessoas dos escombros.

A ministra da Defesa, Olta Xhacka apelou aos cidadãos para que não viajem nos seus carros particulares, para evitar bloquearem o tráfego e a passagem de ambulâncias.

Atualmente, 400 membros das Forças Armadas estão no terreno e todo o Exército está em alerta.

Olta Xhacka indicou que os trabalhos de resgate estão a ser particularmente complicados, porque a remoção dos escombros está a ser realizada em prédios que ainda estão parcialmente de pé, mas em risco de colapso.

"A situação é de uma dimensão tal que qualquer país teria dificuldade em enfrentá-la sozinho", referiu Xhacka.

O presidente da Albânia, Ilir Meta, afirmou que a situação na cidade de Thumane, mais próxima do epicentro, é "muito dramática" e que estão a ser feitos todos os esforços para tirar as pessoas dos escombros.

O sismo foi sentido às 02:54 (01:54 em Lisboa) e os moradores de Tirana, em pânico, saíram às ruas, informou um correspondente da agência de notícias France-Presse.

O epicentro foi registado no Mar Adriático, a 34 quilómetros a noroeste da capital do país, Tirana, a uma profundidade de 10 quilómetros, de acordo com o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico. "Os danos são consideráveis", disse o porta-voz do Ministério da Defesa, Albana Qajahaj.

De acordo com o ministro da Defesa, citado pela Reuters. refere que este é o pior sismo dos últimos 30 anos na Albânia.

"O teto desabou sobre a nossa cabeça. Não sei como escapamos. Deus ajudou-nos", disse à Reuters Marjana Gjoka, de 48 anos, que estava com quatro pessoas, entre as quais a sobrinha, de três anos, num apartamento de um prédio em Thumane. O edifício foi bastante danificado pelo sismo.

Em Tirana, foram várias as pessoas, muitas com bebés ao colo, que fugiram dos seus apartamentos após o terramoto.

Vários países oferecem ajuda

"É um momento dramático em que devemos manter a calma, estarmos juntos para lidar com esta situação", afirmou o primeiro-ministro albanês Edi Rama, que agradeceu aos países vizinhos, à União Europeia e aos EUA que se ofereceram para prestar auxílio nas operações de socorro.

Rama anunciou que forças de França, da Itália, da Grécia, da Sérvia, do Montenegro e de Kosovo se juntarão, em breve, às equipas locais.

Um hotel de três andares em Durres, uma das mais importantes cidades do país, desabou enquanto outro prédio no centro da cidade ficou seriamente danificado.

Pelo menos três prédios de apartamentos e a estação de distribuição de energia foram danificados em Thumane.

O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, já reagiu ao terramoto e nas redes sociais manifestou solidariedade com os albaneses. "A Europa está do vosso lado", afirmou o italiano, que partilhou no Facebook uma fotografia que mostra o momento em que uma criança é resgatada.

Este sismo foi seguido alguns minutos depois por vários tremores secundários, incluindo um de magnitude 5,3, segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico.