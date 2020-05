Dois meses de polémicas. Regina Duarte deixa Secretaria da Cultura

Regina Duarte deixou a secretaria da cultura do governo de Jair Bolsonaro, anunciou o próprio presidente nesta quarta-feira (20 de maio), e passa a comandar a cinemateca de São Paulo.

"Regina Duarte relatou que sente falta de sua família, mas para que ela possa continuar contribuindo com o Governo e a Cultura Brasileira assumirá, em alguns dias, a cinemateca em São Paulo. Nos próximos dias, durante a transição, será mostrado o trabalho já realizado nos últimos 60 dias", disse o presidente brasileiro.

Regina, veterana ex-atriz da TV Globo, de 72 anos, rompeu com a estação, tomou posse a 4 de março, mas durou apenas dois meses no cargo, intervalados de polémicas.

Mário Frias, ator conhecido pelo se papel na novela teenager "Malhação", é o favorito para ocupar o lugar. Frias, 48 anos, disse em entrevista à CNN Brasil estar disponível e Bolsonaro partilhou na terça-feira nas redes sociais extratos dessa conversa.

Na semana passada, Regina Duarte ganhou as manchetes ao relativizar as mortes causadas pelo regime militar no Brasil, numa entrevista também à CNN Brasil, terminada abruptamente após a entrada em cena de um vídeo crítico à sua gestão da colega atriz Maitê Proença.

"Ficar cobrando coisas que aconteceram nos anos 1960, 1970, 1980... Gente, é para frente que se olha", disse a ex-atriz, sobre a ditadura, chegando a cantar "Pra Frente Brasil", um hino daqueles tempos.

Ela também desvalorizou as mortes na atual pandemia - "mortes sempre houve".

E o facto de não ter reagido publicamente à morte de figuras fundamentais da cultura brasileira, como Aldir Blanc e Moraes Moreira, na música, e Rubem Fonseca, na literatura.

Essa entrevista, porém, foi elogiada por membros do governo e pelo chefe das forças armadas, general Villas Boas, apoiante de Bolsonaro, e gerou até um movimento de boicote de bolsonaristas à CNN Brasil. Os problemas de Regina com Bolsonaro eram anteriores.

Às vésperas de uma reunião entre ambos que serviu apenas para prolongar, em duas semanas a sua gestão a renomeação para a Funarte, uma fundação de apoio às artes, do maestro Dante Mantovani, que havia sido exonerado no contexto da entrada de Regina Duarte no governo, colocou-a na porta da saída.

Regina Duarte não fora informada da readmissão do maestro conhecido por associar a música rock ao satanismo e ao aborto. "O rock ativa as drogas, que ativam o sexo livre, que ativa a indústria do aborto, que ativa o satanismo", afirmou um dia o seguidor de Olavo de Carvalho, o filósofo brasileiro radicado nos Estados Unidos que é guru também da família presidencial e do seu núcleo mais próximo.

Em áudio partilhado pela revista Crusoé, Regina Duarte e a sua assessora falam desse tema e da indicação de um outro nome para a secretaria de cultura supostamente indicado por Edir Macedo, o bispo que controla a IURD e a TV Record. Na conversa, a ex-atriz desabafa: "Que loucura isso, que loucura, eu acho que ele está me dispensando".

Bolsonaro já verbalizara o descontentamento pela ausência física de Regina Duarte - está de quarentena em São Paulo por pertencer ao grupo de risco do coronavírus e não no gabinete em Brasília. "Infelizmente a Regina está trabalhando pela internet (...) Eu gosto de conversar pessoalmente com as pessoas. A gente espera que restabeleça a normalidade rapidamente no Brasil para poder funcionar", disse o presidente.

Já no dia 23 de abril, Regina vira, a nomeação de Aquiles Brayner para o cargo de diretor do Departamento de Livro, Literatura e Bibliotecas ser cancelada após influencers bolsonaristas acusarem o doutorado em literatura e graduado em psicologia e biblioteconomia, de ser "um esquerdista infiltrado".

Cinco dias após a posse da ex-atriz, o Palácio do Planalto também cancelara a nomeação de Maria do Carmo Brant de Carvalho da Secretaria de Diversidade Cultural, por ser filiada ao PSDB - o partido de Fernando Henrique Cardoso, de José Serra, de Aécio Neves, de Geraldo Alckmin. Na internet, os mesmos bloggers chamaram-na de "petista", ou seja, de membro do Partido dos Trabalhadores.

No discurso de posse, Regina Duarte lembrou o presidente de que ele lhe dera "carta branca". Mais ou menos o mesmo que Bolsonaro dissera a Sergio Moro, o ministro da justiça e da segurança que se demitiu acusando o Planalto de interferência em investigações e de pressões para mudar o diretor da polícia federal por alguém próximo do clã Bolsonaro.

Antes de Moro, o mais popular dos ministros do governo, caiu o segundo mais popular deles, o titular da saúde Luiz Henrique Mandetta, que coordenava com forte aprovação popular o combate ao coronavírus. No caso, a saída deveu-se à decisão de Mandetta de seguir as recomendações de isolamento social recomendadas pela Organização Mundial de Saúde.

