Reabertura da economia. Trump apresentou plano de alívio das restrições em 3 fases

O governo de Donald Trump emitiu esta quinta-feira novas orientações para Estados, empresas e pessoas sobre a forma de aliviar as restrições do distanciamento social para lidar com o coronavirus em áreas onde este esteja em declínio.

Segundo as orientações distribuídas, os Estados ou as regiões devem verificar alguns critérios antes de evoluírem para uma abertura programada.

Por exemplo, deve haver uma trajetória descendente de casos documentados de covid-19 dentro de um período de 14 dias e a existência de um programa robusto de testes para os trabalhadores do setor da saúde.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Fase 1

Para os Estados e as regiões que satisfaçam o critério da 'fase um' da reabertura, as orientações apontam para que os indivíduos vulneráveis continuem a proteger-se em casa. Outros que saiam de casa devem evitar socializar em grupos com mais de 10 pessoas em locais que não permitam o apropriado distanciamento físico.

Para tipos específicos de trabalhadores, recomenda-se que os bares continuem fechados na fase um. Contudo, teatros, recintos desportivos e igrejas podem abrir, "sob estritos protocolos de distanciamento físico".

Fase 2

Na 'fase dois', as pessoas são encorajadas a maximizar o distanciamento social onde seja possível e evitar participar em reuniões com mais de 50 pessoas, a não ser que se tomam medidas de precaução.

Nesta fase, as viagens podem ser retomadas.

Fase 3

Por fim, na 'fase três', o objetivo é o regresso à normalidade para a maioria dos norte-americanos, com o foco a passar a ser o da identificação e isolamento de novas infeções.

Contudo, vários governadores, dos dois partidos, já deixaram claro que vão seguir ao seu próprio ritmo.

A Associated Press obteve uma cópia das orientações antes da sua divulgação.