Queda de prateleiras em supermercado no Brasil causa um morto e oito feridos

Uma fila de prateleiras de grandes dimensões e repletas de produtos desabou, esta sexta-feira, no supermercado brasileiro Mix Mateus, em São Luís, no Maranhão, atingindo clientes e funcionários. Há oito feridos e uma vítima mortal (uma empregada da loja), informou o governador do estado, Flávio Dino, na rede social Twitter.

Em vídeos, divulgados nas redes sociais, filmados pelas câmaras de segurança do supermercado,​​​​​​ é possível ver as prateleiras metálicas a desabarem em efeito dominó. À medida que se apercebem do estrondo, funcionários e clientes na zona das caixas de pagamento correm em direção à saída.

No entanto, nem todas as pessoas terão conseguido fugir, tendo algumas ficado por baixo das prateleiras e dos produtos. Seguiram-se trabalhos de resgate, durante várias horas, que ficaram a cargo dos bombeiros locais. Os feridos foram reencaminhados para os serviços de saúde e acompanhados no local por uma equipa de emergência médica, indiciou o secretário da Saúde estatal, Carlos Eduardo de Oliveira Lula.

Sobre as causas do acidente, ainda não existem informações.

Em comunicado, citado pela CNN Brasil, a empresa confirmou que a vítima mortal se trata de uma funcionária da casa e lamentou o sucedido. "É com profundo pesar que o Grupo Mateus vem a público se solidarizar com a família da colaboradora Elane de Oliveira Rodrigues que, infelizmente, faleceu no acidente ocorrido na loja Mix Atacarejo da Curva do 90, em São Luís nessa sexta-feira".

Este sábado, em solidariedade para com a família da trabalhadora que morreu e com os clientes que ficaram feridos, a cadeia de supermercados decidiu fechar todas as lojas.