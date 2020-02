Que países têm casos confirmados de coronavírus?

Soletrem-no com respeito: Li Wenliang

O coronavírus, o pangolim e o que as outras epidemias têm para ensinar

Mais de 34 mil casos confirmados e 719 mortes em todo o mundo. Eis a lista dos países e territórios que notificaram casos de contágio do novo coronavírus, da mesma família da SARS, desde o seu surgimento, em dezembro na cidade Wuhan, na província chinesa de Hubei.

Fora da China continental, foram confirmados mais de 320 casos de contágio em 30 países e territórios.

China

Um total de 34.002 pessoas foram infetadas na China continental. E 717 delas morreram. Quase todas as mortes ocorreram na província de Hubei, local onde surgiu o contágio e que tem Wuhan como capital.

Este valor é superior ao número de pessoas mortas por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), de cerca de 650, na China continental e em Hong Kong, em 2002 e 2003.

- Em Hong Kong houve 25 casos e um óbito.

- Dez casos foram reportados em Macau

- Um caso no Tibete

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ásia-Pacífico

Coreia do Sul: 24 casos

Japão: 86 casos, 61 deles a bordo do cruzeiro Diamond Princess, que está em quarentena em Yokohama.

Outro caso foi confirmado a bordo do Westerdam, outro navio de cruzeiro que se dirige para o Japão.

Taiwan: 16 casos

Camboja: 1 caso

Malásia: 15 casos

Filipinas: 3 casos, entre eles um morto em Manila

Singapura: 33 casos

Tailândia: 25 casos

Vietnã: 12 casos

Índia: 3 casos

Nepal: 1 caso

Sri Lanka: 1 caso

Austrália: 15 casos

América do Norte

Canadá: 5 casos, além de dois canadianos a bordo do cruzeiro isolado no Japão

Estados Unidos: 12 casos

Europa

Alemanha: 14 casos

Bélgica: um caso

Espanha: um caso

Finlândia: um caso

França: seis casos

Itália: três casos

Suécia: um caso

Reino Unido: três casos

Rússia: dois casos

Médio Oriente

Emirados Árabes Unidos: cinco casos