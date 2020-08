Quatro anos após o divórcio de Angelina Jolie, Brad Pitt tem nova namorada

Brad Pitt vinha de Los Angeles, Nicola Poturalski de Berlim. Foram fotografados esta quarta-feira no aeroporto de Le Castellet, na Provença. A dúvida sobre se estariam juntos foi desfeita esta quinta-feira à Page Six: "Estão juntos, desfrutam de umas férias juntas". Quatro anos após o divórcio de Angelina Jolie, é a primeira relação confirmada.

O destino do casal é a propriedade de que Brad Pitt é proprietário, o castelo de Miraval, no sul de França, com a sua própria adega, 35 quartos e o lugar adquirido por Brad Pitt e Angelina Jolie em 2011, por mais de 60 milhões de euros.

Desde o final do casamento com Angelina Jolie, em 2016, foram vários os relacionamentos atribuídos à estrela do filme "Era uma Vez em... Hollywood". De Sienna Miller, Charlize Theron e a amiga Alia Shawkat até Jennifer Aniston, de quem se divorciou para casar-se com Angelina Jolie. depois de um inesperado reencontro nos bastidores do Screen Actors Guild Awards. Brad Pitt, ele próprio, ironizou com a sua vida amorosa, desde o palco dos Globos de Ouro. "Ia trazer a minha mãe mas vão dizer que estamos juntos. É aborrecido".

Há vários meses, e depois de serem fotografados lado a lado num concerto do rapper Kanye West, também se escreveu sobre um possível romance de Brad Pitt e Nicola Poturalski, mas então não houve confirmação. Apenas motivo para passar seguir com mais atenção as redes sociais da modelo e as suas misteriosas legendas de fotografias em que falava de uma "meia laranja" e dizia "ter saudades do amor".

Quem é Nicola Poturalski?

Nicola Poturalski, 27 anos, é natural de Bergkamen, na Alemanh e tem ascendência polaca e tem um filho pequeno, Emil. Começou a ser modelo aos 13 anos, depois de, reza a história, ter sido descoberta por um caça-talentos na Disney. Vive entre Nova Iorque, Paris e Milão. É uma das preferidas da designer britânica Vivienne Westwood e já foi capa da Harper's Bazaar, Cosmopolitan e Elle.

Batalha legal pela custódia dos filhos

A relação de Brad Pitt sai à luz no momento em que decorre o processo de custódia dos seis filhos com Angelina Jolie - Maddox, 19 anos; Pax, 16; Zahara, 15; Shiloh, 14; e os gémeos Knox e Vivienne, de 12.

Angelina Jolie pediu recusa do juiz que tutela o caso, alegando que tem negócios com uma das advogadas de Brad Pitt e que, por isso, poderia não ser imparcial.

Brad Pitt e Angelina Jolie começaram o seu romance durante as filmagens de Mr & Mrs Smith, casaram-se em 2014 no mesmo castelo onde agora Brad Pitt passa férias com a nova namorada, tornaram pública a separação em 2016 e divorciou-se oficialmente em 2019.