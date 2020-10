Quando uma festa de aniversário custa 23 milhões de euros isso é... excêntrico?

Quando se tem muito dinheiro, não há pandemia que cause constrangimentos e impeça a comemoração de um aniversário luxuoso. Mesmo que uns convidados estejam espalhados por diversas cidades do mundo e a milhares de quilómetros da aniversariante. Foi o que fez a multimilionária libanesa que não abdicou de celebrar a chegada aos 40 e escolheu uma mansão em Mijas, Málaga, Espanha - ao todo, diz o jornal ABC, foram gastos 23 milhões de euros nesta festa virtual.

Em tempos de crise económica, e quando pode ser considerado quase pornográfico gastar tanto dinheiro numa festa de aniversário, a identidade da multimilionária continua desconhecida. Sabe-se que a capa que a designer Debbie Wingham criou expressamente para que vestisse em tão especial ocasião está avaliada em 20 milhões de euros.

Na mansão de Mijas, a aniversariante esteve acompanhada por dez familiares, já que as restrições por causa da covid-19 impediram que reunisse mais convidados. Mas a festa acabaria por "juntar" 150 pessoas que celebraram ao mesmo tempo, através de videoconferências, em 20 minifestas por todo do mundo - Londres, Los Angeles, Hong Kong, Kuwait e Qatar, três no Dubai, Paris Tóquio e Moscovo são algumas das cidades.

E para que parecesse que estavam em casa da aniversariante, esta encarregou-se de pagar o catering e a desinfeção dos espaços depois de terminadas as festas. Ainda se preocupou em presentear os seus convidados com um kit avaliado em 3 000 euros - entre outros itens de luxo, havia um rolo de lápis Louis Vuitton de mil euros e uma máscara de couro da mesma marca, uma garrafa de champanhe Armand De Brignac (450 euros), caviar e até cremes com partículas de ouro.

A aniversariante também não se esqueceu de quem celebrou com ela in loco. Quem esteve na mansão espanhola recebeu uma máscara para estar protegido durante a festa, mas a que poderão depois dar outro uso. A "particularidade" desta máscara é que foi decorada com uma pulseira de diamantes avaliada em 65 mil euros.

Quantos diamantes leva uma capa?

Uma festa desta envergadura exigia um outfit de alto nível. E foi isso que aconteceu. A multimilionária libanesa encomendou à designer britânica Debbie Wingham - uma das mais bem pagas do mundo - uma capa moderna de 20 milhões de euros, inspirada numa abaya do Médio Oriente.

É caso para o comum dos mortais se questionar como pode uma peça de roupa custar esta fortuna. A resposta é simples: basta estar cravejada com 15 diamantes vermelhos raros que variam de um e meio a quatro quilates, 20 diamantes negros de três quilates, 10 diamantes brancos de três quilates, um azul e seis amarelos. E para que os espaços sejam preenchidos, foram costuradas mil pérolas de água doce.

Para que não faltasse mesmo nada neste look hiper luxuoso, a aniversariante usou uma viseira de proteção transparente adornada com um colar personalizado Bulgari avaliado em 250 mil euros. Com todas as medidas de segurança que a lei estabelece, diz o ABC, este tornou-se o primeiro aniversário com distância social mais caro do mundo. Parece que os 23 milhões gastos na festa não deixam margem para dúvidas.

Festas privadas em Ibiza custam 40 mil euros

E lembra que a pandemia aguçou o engenho das empresas que satisfazem os desejos dos ricos, a quem a crise sanitária e económica não trava as excentricidades, dando como exemplo as festas privadas realizadas neste verão em Ibiza que custavam 40 mil euros - o valor inclui luzes e som de alta qualidade, segurança privada e alguns dos DJ mais populares da ilha, como Andrea Oliva, Agoria, Bob Sinclair ou Martin Solveig.

O jornal espanhol diz ainda que parece haver alguma competição entre os ricos para ver quem, mesmo antes da pandemia, surpreende e gasta mais nas suas festas. Recorda, a propósito, o 40º aniversário de Paula Echevarría, a atriz e influencer que conseguiu que várias marcas patrocinassem a sua impressionante festa que se realizou em Madrid, com centenas de convidados.

Ou a da modelo Eugenia Silva que também festejou os 40 anos no Museu de Traje numa festa organizada pela revista Elle. Ou a festa organizada pela influencer Chiara Ferragni para o seu marido Fedez que se realizou num supermercado fechado para o efeito. Ou ainda a de Miley Cyrus que, para assinalar os 22 anos, decorou um espaço em Hollywood com brinquedos sexuais e um touro mecânico.